Do rozhodování o úložišti vyhořelého jaderného paliva má vstoupit Senát

Brabec v pondělí řekl, že by trvalé úložiště vyhořelého jaderného paliva nemělo vzniknout bez souhlasu dotčené obce. Vláda kývla na záměr ministra průmyslu Jana Mládka, který obcím právo veta nedává.

„Nesu na vládu věcný záměr lex úložiště, abych zjistil, jestli celá vláda chce zapojit do rozhodování obce a Senát speciálním zákonem,“ uvedl před tím ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD na Twitteru. „Když s tím nebudou souhlasit, mohou si třeba udělat referendum, občané to odmítnou, ale stejně nakonec to může přehlasovat vláda,“ protestuje šéf resortu životního prostředí proti tomu, že obce nemají mít možnost zvrátit záměr umístit k nim úložiště vysoce radioaktivního jaderného odpadu.

„Určitě bude možné najít takovou kombinaci oblasti, kde to bude geologicky vhodné, a kde to ten region snese, nebo to bude akceptovat. Nedovedu si představit, že se tam budou lidé přivazovat a budou proti tomu brutálně protestovat,“ uvedl ministr životního prostředí.

Mládek v prosinci řekl, že stát chce nadále provádět průzkum ve všech sedmi lokalitách, které byly pro hlubinné úložiště předběžně vytipovány. Většina obcí, kterých se projekt týká, se stavbou úložiště dlouhodobě nesouhlasí. Ve všech sedmi lokalitách podalo 18 obcí a šest spolků žaloby proti stanoveným průzkumným územím.

Návrh ministra průmyslu uvádí, že Správa úložišť radioaktivních odpadů bude mít povinnosti si ve chvíli, kdy se zúží počet uvažovaných lokalit pro úložiště na dvě, vyžádat stanovisko dotčených obcí se stavbou. Tato fáze by měla nastat v roce 2020. Konečné slovo má ale mít vláda.

V případě nesouhlasného stanoviska obcí by podle návrhu kabinet nejprve potřeboval usnesení Senátu. Senátoři podle návrhu zohledňují zájmy regionu. „Není mi jasné, z jakých důvodů tam vstupuje Senát, pozice Senátu mi připadá zvláštní,“ odmítá to Brabec. S rolí Senátu nesouhlasí ani ministerstvo pro místní rozvoj. Výhrady k Mládkovu návrhu měly v připomínkovém řízení ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva životního prostředí, Hospodářská komora a Jihočeský kraj.

Průzkum potenciálních lokalit pro vybudování trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu se týká Čertovky na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březového potoka poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdalény na Táborsku, Čihadla na Jindřichohradecku, Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku a Kraví Hory na Žďársku. O umístění úložiště by měla vláda rozhodnout do roku 2025. Provoz stálého úložiště vyhořelého jaderného paliva by měl začít po roce 2065.