Jurečka nasadí policejní specialisty, aby vystříleli nakažená prasata

Cílem podle Jurečky je to, co se zatím nikomu nepodařilo - nákazu afrického moru zvládnout. „Armádu pro to nebylo možno využít. S policií je dohoda, že ve spolupráci s místními myslivci by měli být nasazeni specialisté,“ líčil v pondělí Jurečka. Specialisté proto, že budou moci lovit s tlumičem i termovizí.

Jurečka řekl, že nasazeno bude asi dvacet policistů. Budou vyškoleni a do akce nasazeni zhruba do týdne. Postup odstřelů budou na místě kontrolovat veterináři a myslivci.

Africký mor prasat je nemoc, kterou přenášejí divoká prasata, pro člověka nebezpečná není. Pokud se však dostane do chovu prasat, musí se celý vybít.