Jméno exmanželky i sociální sítě. Lustrace pro vízum do USA přitvrdí

Projít byrokratickým procesem a dostat vízum do Spojených států nebylo úplně jednoduché ani doposud. Žadatel musel vyplnit několikastránkové dotazníky a projít pohovorem na ambasádě. Nyní se však celý proces ještě ztíží. Nová administrativa v Bílém domě přišla se způsobem, jak kandidáta prověřit ještě podrobněji.

Pokud dospějí úředníci k názoru, že k žádosti potřebují další informace, dostane zájemce o vízum další dotazník s otázkami na cestování a sociální sítě. Rozšíření dotazníků bylo schválené 23. května a vyvolalo vlnu kritiky. Univerzity upozorňovaly, že to zbytečně odrazuje studenty a vědce od cest do USA. Celý proces udělování víz to navíc zpomalí.

Celkem se k existujícímu dotazníku přidaly tři doplňující listy otázek, které zaberou podle odhadu úředníků zhruba další hodinu vyplňování. Žadatel musí vyplnit například veškeré země, do kterých cestoval v posledních patnácti letech. Nesmí opomenout ani přesná data cesty a informace o tom, kdo ji financoval.

Stejně tak se úřady nově zajímají i o staré cestovní doklady. Pokud žadatelé v posledních pěti letech vystřídali pasy, na žádosti o vízum budou muset uvést jejich čísla a zemi vydání. Ověřování neujdou ani příbuzní. Speciální kolonka je zde pro sourozence a děti, ať už žijící nebo zemřelé. Další potom pro manžele a registrované partnery, a to současné i minulé, žijící i zesnulé. Všechna jména navíc musí být doplněná daty narození.

Asi největší kontroverzi však vyvolává jiná kolonka, a to ta, určená pro elektronickou poštu a sociální sítě. Úřady se zajímají o všechny e-mailové schránky, které žadatel užíval v posledních pěti letech. To samé pak platí i pro sociální sítě, kde se má uvést název sociální sítě a přihlašovací jméno, které žadatel používá.

Už na konci ledna citovala americká média poradce prezidenta Steva Millera, který mluvil o hlubším dotazování cizinců přilétajících do USA. Bílý dům podle něj tehdy zvažoval, že by cizinci museli nahlásit veškeré internetové stránky a sociální sítě, které si prohlíží, a poskytnout kontakty uložené ve svých mobilních telefonech. Pokud by odmítli, nebyli by vpuštěni do země (psali jsme zde).

To samé hrozí i u nyní přidaných otázek. Oficiálně jsou sice dodatečné otázky dobrovolné, na dotazníku se však píše, že pokud zůstanou kolonky prázdné, může to vést ke zpoždění nebo zamítnutí žádosti.



Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že tyto dodatečné prověrky jsou určené pro ty, kteří „vyžadují další kontrolu v souvislosti s terorismem nebo jinou nesrovnalostí související s národní bezpečností“.

Imigrační právníci oponují s tím, že toto opatření jen potrestá žadatele, kteří udělají nevinné chyby. Mnoho lidí si totiž jen nevzpomene na všechny svoje profily na sociálních sítích nebo zapomene detaily ze svého života v posledních patnácti letech života.

Podle prezidenta íránsko-americké advokátní komory Babaka Yousefzadeha budou moci konzulární úředníci na základě těchto dodatků neomezeně rozhodovat o tom, komu vízum udělí a komu ne, aniž by nad nimi byla efektivní kontrola. Už současný způsob mu přitom přijde více než dostatečný. „Důvod pro zpřísnění žádání o víza je pro mě neznámý a nejasný,“ uvedl Yousefzadeh.