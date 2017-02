Silný vítr se žene Evropou. V Británii zabíjel, německé vlaky stojí

Varování před špatným počasím vydali meteorologové pro sever a severozápad Německa. Během dneška se má již oslabený vítr přesunout přes Hesensko a Durynsko do východoněmeckého Saska a Braniborska.



V Severním Porýní-Vestfálsku dosahovala rychlost větru až 115 kilometrů za hodinu. Několik stromů proto popadalo na vlaky. Na hlavním nádraží ve Wuppertalu spadl strom na nadzemní vedení a expresní vlak Intercity, což způsobilo zpoždění dalších vlaků.

V Cáchách narazil vyvrácený strom na rychlovlak Thalys. V Brémách již ve čtvrtek odpoledne spadl sedm metrů vysoký strom na stojící vlak. Vlaky nejely ani na nádraží v Dortmundu. Uzavírky postihly i okolí Frankfurtu nad Mohanem.



V Kolíně hasiči zasahovali více než 150krát. Jeden řidič byl těžce zraněný převezen do nemocnice, poté co do jeho auta narazil asi 25 metrů vysoký strom.

V městečku Dornhan na jihozápadě Německa několik osob lehce zranilo spadlé lešení. V Bonnu kvůli varování před bouří zrušili masopustní karneval na náměstí v centru města.

Bouře, které v Německu přezdívají Thomas a v Británii Doris, si na britských ostrovech vyžádala už nejméně jednu oběť. Zrušeny byly desítky leteckých spojů. S narušením dopravy musí počítat i cestující na železnici. Tisíce domácností přišly o dodávky elektřiny.