Jandák skončil ve Sněmovně, zamířil do Rady ČRo. Bude hostem Rozstřelu

14:40 , aktualizováno 14:40

Exministr kultury, poslanec a herec Vítězslav Jandák po dvanácti letech předčasně skončil v Poslanecké sněmovně. Zamířil do Rady Českého rozhlasu, kam ho poslanci v tajné volbě předminulý týden vyslali. Co v nové roli chce změnit a co se za léta v politice naučil? Nejen na to odpoví ve středečním diskusním pořadu iDNES.tv Rozstřel.