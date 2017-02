Ruský „zlý muž v OSN“ náhle zemřel. Podle Kremlu měl srdeční záchvat

21:24 , aktualizováno 21:24

Ve věku 64 let zemřel v pondělí v New Yorku stálý zástupce Ruské federace při OSN Vitalij Čurkin. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí. Čurkinův zástupce podle agentury AP řekl, že ambasadorovi se v kanceláři náhle udělalo nevolno, proto byl převezen do nemocnice, kde ale zemřel. Šéfa OSN zpráva o jeho smrti šokovala, uvedla agentura TASS.