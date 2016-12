Za vraždu tří taxikářů padlo doživotí, stačily jen nepřímé důkazy

Soud se rozhodl na základě nepřímých důkazů, mezi něž patřily pachové stopy Virguláka ve všech vozech obětí i na střelivu, povýstřelové stopy na nohavici a kapsách obžalovaného i to, že se vždy pohyboval v místech, kde byly vozy obětí. Krátce po třetí vraždě se u něj navíc našla peněženka oběti. Státní zástupce uvedl, že důkazy tvoří ucelený řetězec a o vině nemá pochyb.

Soudkyně Veronika Čeplová podrobně rozebírala jednotlivé důkazy. Pachové stopy, které se našly ve všech třech vozech zavražděných, označila za „nosný důkaz“. Protože očekávala námitky obhajoby, navíc v minulosti musel jí vedený senát pachové stopy vyloučit z důkazů, pečlivě kontrolovala celý postup policie při jejich pořízení a označila ho za bezchybný. „Že by byl pes nastydlý, to jsme nezjistili. Porovnávali to navíc dva psi,“ uvedla například.

Podobně postupovala u dalších důkazů, jakým byly například povýstřelové zplodiny. Za věrohodné označila i svědectví dvou spoluvězňů, kteří proti Virgulákovi svědčili. „Ve výpovědi obou byly takové podrobnosti, které by si nemohli vymyslet,“ řekla.

Připomněla, že obžalovaný navíc často svou výpověď měnil, mnohdy si odporoval. Týkalo se to například peněženky jednoho ze zavražděných, která u něj byla nalezena. U soudu uvedl několik verzí a další zaznamenaly odposlechy z věznice, které byly nasazeny na obžalovaného i jeho bratra.

V odposleších také mluvil o střelné zbrani. Říkal, že se na policii podřekl a musel přiznat, že ji měl. Soudkyně připomněla, že ta se nikdy nenašla, ale znalci určili ráži a typ zbraně, kterou se vraždilo. Právě takovou zbraň popsal Virgulák policii.

Mimo doživotí uložil soud Virgulákovi i povinnost zaplatit pozůstalým celkem 800 tisíc korun. Soudkyně sama poznamenala, že „jakým způsobem by to mohl stát vymoci, je ve hvězdách“.

Virgulák na odchodu z jendací síně prohlásil, že nikoho nezabil. Rozsudek vyslechl s klidem, na místě se proti němu odvolal.

Vraždy taxikářů řešila policie a soudy od roku 2014

Obžaloba vinila pětatřicetiletého Davida Virguláka ze tří vražd. Nejprve si podle vyšetřovatelů v lednu 2014 objednal taxi a nechal se z centra Prahy odvézt na silnici nedaleko Luk pod Medníkem. Dvaačtyřicetiletého taxikáře, který řídil hondu, pak podle obžaloby přímo v autě zastřelil kvůli penězům. Vzal mu peněženku s doklady, mobil i dva tablety a s autem odjel do pražské Lužické ulice, kde vůz i s tělem nechal.

Druhá vražda se stala o dva měsíce později a měla podobný scénář. Virgulák si podle obžaloby asi hodinu před půlnocí v centru zastavil šedesátiletého řidiče vozu superb a nechal se odvézt do Uhříněvsi. Muže podle spisu zastřelil na cyklostezce směrem na Královice, vzal mu peněženku a mobil a tělo tentokrát nechal na místě. Auto odstavil ve čtvrt na dvě v noci v Salmovské ulici.

Nejmladšího ze tří zavražděných, kterému bylo teprve 25 let, zabil Virgulák podle kriminalistů krátce po druhé hodině ranní za Uhříněvsí po cestě ze středu Prahy. Pak muže okradl a i jeho renault zanechal v Lužické ulici.



Státní zástupce Vladimír Pazourek ve své pondělní závěrečné řeči proto navrhl doživotní trest. Sám Virgulák vinu odmítá. Jeho obhájce Michal Stupka uvedl, že důkazy nesvědčí o tom, že vraždil právě jeho klient a žádal zproštění (více o závěrečných řečech v případu vražd pražských taxikářů zde).

Virgulák měl dosud dvacet záznamů v trestním rejstříku. Vesměs to byly drobné krádeže v obchodech. U soudu vysvětloval, že kradl kvůli své závislosti na heroinu, pervitinu a dalších drogách.

Výpověď Davida Virguláka u soudu.