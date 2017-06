Česko si bude s Vietnamem předávat odsouzené, turistům se zruší víza

„Je to jedna z mála dohod, které máme s asijskými zeměmi o předávání vězňů. Zajišťuje, že třeba náš občan, pokud by byl odsouzen za nějaký trestný čin do vězení, pokud bude chtít, může být předán k výkonu trestu do Čech a zase naopak,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který smlouvu podepsal.

Dodal, že dokument byl připravován dlouho. „Takováto dohoda vyžaduje velkou důvěru mezi zeměmi, takže trvalo dlouho ji vyjednat,“ dodal. Proces podle něj velmi urychlilo to, že se připravovala Zemanova návštěva v Hanoji.

Podle mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Terezy Schejbalové se jedná o třetí dvoustrannou smlouvu s asijskou zemí umožňující předávání odsouzených osob. Dosud byly uzavřeny jen s Thajskem a Hongkongem. Dohodu označila za významný úspěch, kterému předcházelo více než deset let expertních jednání. Za hlavní přínos smlouvy považuje, že odsouzení budou moci trest vykonat v jazykově a kulturně blízkém prostředí, což usnadní jejich resocializaci.

Smlouvu již schválila vláda, po podpisu Zemana ji nyní budou muset ještě odsouhlasit obě komory parlamentu. Platit začne 60 dnů po předání ratifikačních listin.

Ve vietnamském vězení je jeden Čech

Schejbalová poznamenala, že ministerstvo spravedlnosti v posledních letech evidovalo několik žádostí Vietnamců, aby mohli trest vykonat ve Vietnamu. Podle údajů ministerstva spravedlnosti je k červnu v českých věznicích ve vazbě 146 Vietnamců, dalších 306, z toho 19 žen, jich je ve výkonu trestu. „Nejčastějším trestným činem je nedovolená výroba a jiné nakládání s psychotropními látkami a jedy,“ podotkla. Ve vietnamském vězení je podle informací českých úřadů jeden Čech.

Podepsána byla i smlouva o policejní spolupráci. „Měla by posílit spolupráci mezi vietnamskou a českou policií, zejména pokud jde o otázku výměny informací a zamezení obchodu zejména s drogami na obou stranách,“ řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, který smlouvu podepsal. V současné době podle něj neexistuje žádný právní základ, podle kterého by si mohly obě strany vyměňovat informace o trestné činnosti. „Což by mělo být do budoucna odstraněno a zároveň by také měla být intenzivněji využívána spolupráce policejních důstojníků při jednotlivých ambasádách,“ dodal.

Podle českého ministerstva vnitra je důležité, že se výměna informací nebude týkat pouze policistů, ale také celníků, kteří se zabývají trestnou činností související s oběhem zboží a drogami.

Prezidenti se dohodli na zrušení krátkodobých víz

Setkáním s vietnamským prezidentem Tran Dai Quangem ve středu vrcholí návštěva českého prezidenta Miloše Zemana ve Vietnamu. Prezident Zeman již oznámil, že se se svým protějškem domluvil na zrušení krátkodobých víz pro české turisty. Oba státnici jsou také pro přímé letecké spojení.

Prezidenti se ještě budou bavit o vietnamské národnostní menšině, která žije v České republice, o její úspěšné integraci i o jejich potížích například s drogovou kriminalitou.

Zeman s manželkou do Vietnamu přiletěl v úterý, v zemi zůstane do čtvrtka, kdy odletí do Kazachstánu. V jeho hlavním městě Astaně se zúčastní otevření mezinárodní výstavy Expo 2017.