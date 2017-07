Vidkun, s.r.o. Aktér rozsáhlé kauzy má byznys na ochranu před odposlechy

Po více než dvaceti letech ukončila kariéru někdejšího náměstka šéfa krajské olomoucké policie Karla Kadlece razie detektivů z předloňského podzimu. Operace mířila na „zrádce“ ve vlastních řadách. Zvolili coby krycí název méně známé jméno Vidkun. Někdejší norský politik Vidkun Quisling, který se zaprodal nacistům, detektivy inspiroval.

Nově jeho jméno nese i nedávno založená detektivní kancelář. Vidkun Bohemia, jak se služby soukromého očka jmenují, patří paradoxně právě obviněnému expolicistovi Kadlecovi. „Jméno Vidkun jsem dříve ani neznal, je to hrůzostrašný název,“ popisuje na schůzce na samém okraji Olomouce Kadlec, který odmítá, že by zneužil policejních pravomocí a nechal si slíbit úplatek, z čehož jej detektivové viní.

A přesto název kauzy, kvůli které musel odejít od policie, použil ve svém vlastním podnikání. „Název firmy jsem zvolil proto, že to bude jednou memento pro všechny slušné a poctivé policisty. Jako odstrašující případ lží a zlovůle,“ říká Kadlec.

Detektivové tehdejší protimafiánské jednotky si pro Kadlece, vlivného podnikatele Ivana Kyselého či bývalého hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila (ČSSD) přišli na podzim roku 2015. Mimo jiné kvůli podezření na úniky informací od policie a ovlivňování některých kauz (o kauze Vidkun zde).

Policie totiž leccos zachytila, když sledovala schůzky aktérů případu. Operace vyžadovala velké nasazení. Detektivům se tak podařilo odposlechy dostat třeba na stůl v kavárně do popelníku. Celá kauza tak do značné míry stojí právě na odposlechnutých rozhovorech.

Ochrana před odposlechy

Se zkušeností od policie a nyní i sám v roli vyšetřovaného nabízí Kadlec svým klientům mimo jiné právě ochranu před odposlechy či jejich instalaci. „Zabezpečení a prohlídku prostor před vaším jednáním, tedy kompletní službu zaměřenou na to, aby se při jednání citlivé informace nedozvěděla cizí osoba,“ píše na stránkách agentury Vidkun.

Nabízí ale také právní služby i v souvislosti s trestním řízením či prověrky lidí a firem. „Snažím se živit slušně a poctivě. Ale samozřejmě bych byl nejraději u policie,“ říká Kadlec. Kvůli případu Vidkun, který podle policie odhaluje těsné vazby mezi policisty a podnikatelským prostředím, odešlo od policie hned několik vysoce postavených policistů (ačkoliv někteří z nich nebyli obviněni).

Proč „Vidkun“? Vlastizrádce a kolaborant Norský důstojník a fašistický politik Vidkun Quisling usiloval, aby se Norsko stalo německým protektorátem. Provedl puč, kterým zradil Nory a pomohl třetí říši. Slovem „quisling“ se v mnoha jazycích označuje zrádce.

Kadlec však celý případ zpochybňuje. „Je to celé nesmyslné. Jsou to lži a konstrukce. Některé osoby zkrátka chtěly obsadit místa u policie a pro své osobní a mocenské zájmy nás kriminalizují. Nikdo z těch obviněných neudělal nic špatného, akorát se to někomu hodilo,“ předestírá svoji verzi Kadlec. „Zásadně nekomentujeme vyjádření obviněných osob,“ reagoval náměstek šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Pavel Komár.

Operativní legenda

Detektivové mají podezření, že Kadlec na schůzkách s vlivným podnikatelem Ivanem Kyselým vyzrazoval policejní informace. Kadlec se hájí tím, že policie vytrhává věci na odposleších z kontextu.

„Vše se odehrálo v úplně jiném kontextu, než jaký jim přisuzují účelově detektivové. Jako policista, který pracoval na hospodářské kriminálce, se musíte pohybovat mezi lidmi, kteří mají informace z daného prostředí. A v práci policistů existuje něco, čemu se říká operativní legenda. Tedy že řeknete něco, co ve skutečnosti může být jinak,“ tvrdí dnes Kadlec.

Vyšetřování případu stále není u konce. A čelí kritice advokátů, že se protahuje. „Vyšetřování probíhá, nyní jde převážně o analytickou práci a například se provádí znalecké zkoumání zajištěných odposlechů,“ vysvětluje Komár.