Muž na videu nabádá dítě, aby předstíralo útok na Roma nebo muslima

„Jdeš zbít polštář? A budeš si představovat, že to je cikán nebo muslim?“ ptá se muž, stojící mimo záběr, dítěte a povzbuzuje je. „Tak dej mu, pořádně. Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho,“ mentoruje děvčátko.

A pak se ujišťuje, že jeho výchova přinesla ovoce. „Co to je?“ ukazuje na polštář. „Cikán,“ odpovídá dítě. „A co jsou cikáni? Co? Řekni to...,“ vybízí je. „Jsou to zmrdi,“ zní naučená odpověď.

Video vyvolalo bouřlivé reakce. V komentářích se to hemží výzvami po zásahu sociální služby a několik lidí uvedlo, že již podalo na neznámého muže trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo ohrožování výchovy dítěte.

„K videu jsem přišel přes investigativní práci. Toho člověka v přátelích nemám a má poměrně zabezpečený profil, ale mně se to podařilo obejít a video jsem stáhnul,“ řekl iDNES.cz uživatel vystupující pod jménem Olloph Samorost, který video na Facebooku zveřejnil. „Kvůli nahrávce padlo deset až patnáct trestních oznámení,“ tvrdí dále.

Není zřejmé, kde se událost zachycená na videu stala a jaký policejní útvar se tak případným oznámením bude zabývat. Mluvčí policejního prezidia na dotaz iDNES.cz uvedla, že bude další informace zjišťovat, ale zpětnou vazbu dostane zřejmě až v pondělí.

„Povinností rodiče je dbát na rozumový, citový a mravní vývoj dítěte. Podněcování dítěte k nenávisti vůči lidem, kteří žijí v ČR, je porušením této povinnosti. Nabízí se trestněprávní odpovědnost rodiče, stejně jako rodičovská,“ řekla iDNES.cz Klára Kalibová z právnické organizace In IUSTITIA, která se zabývá násilím z nenávisti a pomoci obětem.

Videem se nejspíš budou zabývat také orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pokud by byl otec odsouzen za porušování mravní výchovy dítěte, tak mu hrozí až dva roky ve vězení. Obecný trend u českých soudů je ale ten, že se rodiče v podobných případech neodsuzují k výkonu trestu odnětí svobody.