VIDEO: Bleskové povodně v Ankaře. Voda uvěznila auta v tunelech

O povodních informovala turecká agentura Anadolu. Jeden z řidičů se reportérům svěřil, že jeho auto je na odpis. „Můj vůz je nepoužitelný. Ať Bůh pomůže mojí pojišťovně. Doufám, že mi vyplatí peníze co nejrychleji,“ sdělil Veysi Erarslan.

Jiný řidič popsal, že velká voda se do podjezdů přihnala náhle. „Když jsme vjeli do podjezdu, voda byla asi takhle vysoko. Tak pět až deset centimetrů. Jak jsme projížděli, tak jsme najednou začali zpomalovat. Voda se dostala do auta a stoupala až ke střeše. Lidé si jen tak tak stačili zachránit život. V autech byly i děti,“ popsal situaci Tayfun Saglam.

Na problémová místa během několika minut dorazili hasiči a řidiče uvězněné v automobilech zachránili. Bleskové záplavy trvaly pouhé dvě hodiny.