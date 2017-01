VIDEO: Americký řidič si spletl brzdu a plyn, najel až dovnitř autobusu

15:34 , aktualizováno 15:34

Dvaaosmdesátiletý řidič naboural pick-upem do autobusu a lehce zranil několik lidí. Auto narazilo do autobusu s takovou silou, že se probouralo do prostoru s cestujícími. Celou nehodu, která se stala ve městě Syracuse na severovýchodě Spojených států, zaznamenaly bezpečnostní kamery.