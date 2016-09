VIDEO: Policie v Oklahomě zastřelila řidiče, který nekladl žádný odpor

Video policie zveřejnila na pondělní tiskové konferenci. „Je těžké na to koukat. Když jsem to poprvé viděl, koukala na to se mnou celá moje rodina. Uděláme správnou věc, nebudeme nic zastírat,“ sdělil policejní šéf Chuck Jordan předtím, než novinářům ukázal záznam z incidentu.

Na záznamu je vidět, jak čtveřice policistů zastavuje vůz 40letého Terence Crutchera. Strážníci před sebou vedou muže, který kráčí ke svému vozu. Posléze na něj míří zbraněmi. Když Crutcher dojde k automobilu, policie ho zastřelí. Muž se sesune na zem. Podle vyjádření policie zemřel po převozu do nemocnice.

Policie v neděli zveřejnila jména strážníků, kteří Crutchera zastavili. Smrtelnou ránu muži zasadila strážnice Betty Shelbyová, která na místním oddělení sloužila od roku 2011. Taser při zásahu použil její kolega Tyler Turnbough. Oba byli po incidentu posláni na placenou dovolenou.

Nepokoje kvůli agresivní policii

Ve Spojených státech se v posledních dvou letech vzedmula vlna protestů poté, co policisté při zásazích zastřelili několik černochů a aktivisté začali mluvit o rasové diskriminaci ze strany policie. Současnou vlnu napětí rozpoutaly na konci června dva případy, kdy policisté zabili obyvatele černé pleti ve státech Louisiana a Minnesota.

V texaském Dallasu počátkem července během demonstrace proti policejnímu přístupu k černochům zastřelil černošský útočník pět policistů a dalších sedm zranil (více zde).

Crutcherse stal jednou z nejméně 680 obětí policejních zásahů ve Spojených státech v letošním roce. Přes 160 obětí bylo podle databáze serveru The Washington Post afroamerického původu.