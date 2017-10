VIDEO: Půlnoční ohňostroj vyděsil Pařížany. Báli se útoku teroristů

Přestože v neděli nebyl žádný státní svátek ani silvestr, oblohu u Eiffelovy věže o půlnoci rozsvítil mohutný ohňostroj. Výjimku povolila pařížská radnice americké společnosti Netflix, jejíž filmaři na Martových polích natáčeli seriál Sense8.

Obyvatele nejbližšího okolí o výjimečném programu informovala produkce ze společnosti Peninsula Television, hlasité rány však byly slyšet kilometry daleko. A právě ty vyděsily některé Pařížany a turisty, kteří o natáčení nevěděli, píše francouzský server Europe1.

„Ohňostroj v Paříži v neděli večer. Kvůli těm zvukům jsme si všichni mysleli, že je to teroristický útok. Něco se změnilo,“ napsal na Twitter novinář televize BFMTV Cédric Faiche:



Až příliš totiž připomínaly teroristický útok, kterých si Francouzi (a nejen oni) v posledních letech vytrpěli několik. Mnozí si proto stěžovali na pařížskou radnici, že jim o ohňostroji neřekla. „Skandální, ohňostroj o půlnoci v celé Paříži. Představte si ten strach! Hanba, že toto někdo schválil!“ čílil se v tweetu určeném radnici a primátorce Anne Hidalgové například uživatel Greg.

Radnice se v pondělí ráno za laxní přístup omluvila. „Je to chyba, byl tu nedostatek informací. Produkce uvědomila obyvatele nejbližší čtvrť, ale my a policejní prefektura jsme měli informace rozšířit i dál, protože dosah ohňostroje přesáhl hranice čtvrti,“ kála se radnice poté, co ji oslovil server franceinfo.