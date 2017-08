Na záběrech je vidět, jak obrněný vůz najíždí do křižovatky příliš vysokou rychlostí. Jeho řidič se pokusí najetí do protisměru zabránit tak, že šlápne na plyn. Zadek obrněného vozu však v tu chvíli ustřelí a narazí do bílé Škody Yeti.

Posádka obrněnce však nezastaví a pouze se gestem omluví. K bílému osobnímu automobilu se seběhnou ostatní řidiči. Airbagy naštěstí zafungovaly. Ze záběrů je patrné, jak řidič signalizuje, že je v pořádku.