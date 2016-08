VIDEO: Obětavec zachránil muže z kolejiště, vytáhl ho před jedoucím vlakem

Strážník do kolejiště vlezl poté, co dostal hlášení, že na kolejích někdo leží. V první chvíli nebylo jasné, proč na kolejích je. Muž při těle ležel v kolejišti a vypadal, že nechce pomoc. Když se k němu strážník Victor Ortiz dostal, tak prý opakoval, že chce umřít.

Ortiz ho i přesto chytil za ruce a nakonec ho z kolejiště vytáhl. „Byla to otázka sekund. Řekl jsem si, že ještě jednou zatáhnu s nadějí, že to vyjde,“ řekl webu CBS New York, co mu běželo hlavou, když viděl, jak se vlak přibližuje. Vlak projel jen chvíli poté, kdy Ortiz muže odtáhl.

Ortize nyní oslavují média i dopravní policie jako hrdinu. „Dopravní podnik New Jersey nemůže být víc hrdý na Victora Ortize a celou dopravní policii New Jersey. Doufáme, že tohle bude připomínkou toho, co všechno tito muži a ženy dělají každý den, aby nás udrželi v bezpečí,“ uvedl podnik v prohlášení.