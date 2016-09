VIDEO: Kamion vjel do protisměru, auta se vyhnula na poslední chvíli

Incident se odehrál v pondělí ráno na silnici z Ústí nad Labem směrem na Děčín. Pan Ludvík vezl syna do Neštěmic, když se proti němu a autu před ním vyřítil do odbočovacího pruhu bílý tahač s návěsem. Řidiči osobních aut naštěstí stihli zareagovat a srážce se vyhnout.

Na otázku, co se mu v tu chvíli prohnalo hlavou, říká, že vůbec nic. Co se mohlo stát, si prý uvědomil až později. „V tu chvíli automaticky zareagujete a snažíte se vyhnout. Já už ho víceméně viděl v sobě, jel přímo na mě. To nevnímáte nic, až zpětně.“

Petr Ludvík navíc odhaduje, že kamion jel rychleji než povolenou sedmdesátkou. Video z kamery poté sdílel na Facebooku i s poznávací značkou tahače.

„Mě to naštvalo, proto jsem to dal na Facebook. Říkal jsem si, že pro mě bude zadostiučinění, když to třeba (řidič kamionu, pozn. redakce) uvidí a vezme si to k srdci,“ říká Ludvík.

Počet ohlasů na své video Petra Ludvíka překvapil. „Nečekal jsem jich tolik. Nevěděl jsem, že má Facebook takovou sílu,“ komentuje už více než pět tisíc sdílení svého příspěvku na sociální síti.

Lidé mu například psali, aby řidiče kamionu nahlásil. To však ani nemusel, policie se mu ozvala sama. Ve středu má jít Petr Ludvík podat výpověď na služebnu.