Příběh videa na iDNES.cz začal před 17 lety. Štáby se praly o fabii

V dobách vytáčeného připojení začal v roce 2000 iDNES.cz jako jeden z prvních na českém internetu nabízet k textům a fotografiím také videa. Tehdy ve čtvrtek 25. května si jen málokdo uvědomoval, že se rodí zajímavý internetový příběh.

Mediální společnost MAFRA měla zájem vstoupit na televizní trh, zřídila proto video agenturu TVD, jejímž úkolem bylo dodávat video obsah pro začínající zpravodajskou televizi TV3. A to nejzajímavější zároveň využít na internetu, který skýtal multimediální možnosti. TVD byla tedy základem pro současnou bohatou nabídku videozpravodajství na iDNES.cz.

„Bylo to neuvěřitelné. Dělali jsme to na koleně, ale s obrovským nadšením a hlavně jinak než Česká televize,“ vzpomíná na začátky videozpravodajství na iDNES.cz někdejší editorka a současná šéfredaktorka Naděžda Petrová.

I takhle se to tehdy dělalo. Upoutávka na zpravodajství TVD:



TVD ve své době vyráběla delší zpravodajskou relaci než tehdejší Česká televize. TV3 vysílala hlavní zprávy 45 minut, rozdělené do tří čtvrthodinových bloků: Metropolitní expres, Expres dnes a Bussines expres.

„Kromě dvanácti štábů nasazených denně jsme měli ještě množství regionálních videoredakcí. Jezdilo se feliciemi a celá redakce se přetahovala o jedinou fabii, která tehdy byla novinkou,“ vzpomíná Jan Váca, který do TVD nastoupil jako kameraman, dnes celý videotým iDNES.cz vede.

Od svého původního primárního úkolu - dodávat reportáže pro televizi - se TVD začalo postupně odchylovat a díky zvyšující se rychlosti internetového připojení začalo přibývat práce a videí na iDNES.cz. Počty agenturou natočených reportáží jdou do statisíců, na webu je jich nyní dostupných přes 70 tisíc.

Noc tisíciletí. Připomeňte si Silvestr roku 2000 v krátkém dokumentu TVD:



Milníky, kdy čtenáře kromě „písmenek“ a fotografií zajímalo ve velké míře i video, byla krize v České televizi nebo povodně v roce 2002. Přišly i první přímé přenosy. Ať už to bylo smuteční rozloučení se skladatelem Karlem Svobodou, které bylo - co se sledovanosti týká - dlouhou dobu rekordní, nebo v listopadu 2007 vůbec první fotbalové vysílání na internetu z utkání mezi Slavií a Olomoucí.



„Na stadion Evžena Rošického přijel přenosák, jako když se dělá přímý přenos do televize, postavilo se šest nebo sedm kamer, ale jediný výstup byl na internetu. To byl velký průlom! Práva jsme tehdy koupili od České televize za jednu korunu. Mysleli si, že nám to spadne a bude po parádě. Ale jediné, co přenosu chybělo, byly góly. Zápas skončil 0:0. Ukázali jsme tehdy cestu, teď už se běžně vysílá každé ligové kolo a ceny za práva jdou do desítek milionů korun,“ říká Jaroslav Kábele, tehdejší ředitel internetových projektů vydavatelství MAFRA.