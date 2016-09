VIDEO: Před londýnským parlamentem vyrostl hřbitov ze záchranných vest

Vesty pocházejí z řeckých pláží a patřili migrantům, kteří se do Evropy vydali přes Středozemní moře. Aktivisté je přivezli do Londýna a vyskládali „před prahem“ Parlamentu.

Akci mají na svědomí dobrovolníci z neziskové organizace Mezinárodní záchranné komise (IRC). Nákladní vozy s vestami přijely brzy ráno a aktivisté z nich vyskládali na trávník celkem 2 500 záchranných vest, přičemž více než 600 bylo dětských.

IRC doufá, že akce zvýší povědomost o migrační krizi a podnítí vlády Spojeného království a dalších zemí, aby změnily svou migrační politiku a přesídlily ty nejzranitelnější uprchlíky. Stejně tak bojuje organizace za řešení konfliktů, které lidi k migraci nutí. “Pokud by světoví lídři dali hlavy dohromady, mohli by snížit počet uprchlíků o polovinu,“ cituje Sanje Srikanthana z IRC web The Independent.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zemřelo od začátku roku 2015 do letošního června ve Středozemním moři při cestě do Evropy 6 136 migrantů a uprchlíků.