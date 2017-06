VIDEA TÝDNE: Výbuch potrubí, stres z antistresové hračky a policejní supersport

Malá plastová vrtulka s ložiskem uprostřed, která se točí a s níž se dají dělat různé triky. Tak by se dal jednoduše popsat fidget spinner, původně antistresová pomůcka, která se v posledních dnech stala fenoménem mezi dětmi. Žene je do hračkářství nebo internetových obchodů. Starosti naopak působí učitelům, kteří ji o hodinách žákům zakazují, a rodičům, protože ji nemohou sehnat.

Policisté natočili na video dopravní nehodu před městem Chlumec na Ústecku, aniž to původně tušili. V odstaveném policejním voze totiž nechali zapnutou kameru, která zachytila hrozivě vyhlížející srážku náklaďáku s osobním autem.

Zaměstnankyně Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Věra Kubíčková stráví tři roky za mřížemi za to, že své nadřízené po dobu téměř tří let přimíchávala do nápojů projímadlo. Rozhodl o tom pražský městský soud, který potvrdil předchozí rozsudek. Verdikt je tak pravomocný. Travičku odhalil kamerový záznam z kanceláře poškozené.



Ministr vnitra Milan Chovanec i policejní prezident Tomáš Tuhý chtějí v případu nehody policejního BMW za čtyři miliony korun počkat na výsledky prošetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zdroj z Hradu řekl MF DNES, že řídil hradní protokolář Vladimír Kruliš. Záchranáři tvrdí, že policista.