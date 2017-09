VIDEA TÝDNE: Bionická ruka, či ruský obrněnec, který smetl škodovku

Režisér Chris Applebaum je známý tím, že natáčí videoklipy, ve kterých vyzdvihuje krásu ženského těla. Loni přišel s kontroverzní kampaní Eats, ve které se jeho modelky v lechtivých záběrech cpou jídlem a ukazují, že i to může být sexy. Ani ve své nejnovější kampani Fits nezklamal a opět šokuje. Tentokrát spojil ovoce a pohyb těla.

Velkou sledovanost mělo video sedmnáctileté Kamily Šabršulové. Ta je od tohoto týdne majitelkou bionické ruky, na kterou se jí složily tisíce čtenářů MF DNES a iDNES.cz. Ti rodinu po přečtení prvního článku přiměli ke zveřejnění účtu, kam mohou přispět. Teď už patří ruka natrvalo dívce, která se narodila bez pravého předloktí.

Jedno z dalších videí, které si získalo diváky iDNES.cz je záznam netradiční nehody, kterou musela řešit policie v ruském městě Rjazaň. Do osobního automobilu tam na křižovatce nabouralo obrněné armádní vozidlo. Jeho řidič nezvládl průjezd zatáčkou a zadní částí svého stroje narazil do bílého auta.

Velký ohlas mělo také velmi emotivní video z pořadu Výměna manželek. Jana se s přítelem často hádá, oba jsou prudké povahy a sem tam dojde i na rány. Výměna prý měla jejich vztah rozseknout. Mladší z dvojice žije v Praze s o sedm let starším manželem Tomášem, jeho dcerou a jejich synem.

Ze zahraničních snímků byl velmi oblíbený jeden z Indie. V jedné z tamních vesnic stoupla po deštích hladina řeky a silný proud podemílal zdejší most. Několik odvážlivců se na poslední chvíli rozhodlo přeběhnout na druhou stranu. To se ale vymstilo tříčlenné rodině, která na druhou stranu už bohužel doběhnout nestihla. Těsně před dosažením pevné půdy pod nohama se most sesunul a matka s dcerou spadly do rozbouřené řeky. Ani jedna z nich tragédii nepřežila.