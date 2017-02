VIDEA TÝDNE: Přetékající přehrada, vražda a zvědavý tuleň

Chaos na silnicích a úprk do bezpečí. Tak popisují místní obyvatelé evakuaci obcí ležících pod poškozenou kalifornskou přehradou Oroville. Velká voda je pro ně novinkou. V posledních letech byli spíše zvyklí na sucha, píše list The New York Times.

VIDEO: Sexy kampaň uvedla Kate Upton do stavu beztíže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modelka a herečka Kate Uptonová (24) se letos opět objeví na obálce plavkového magazínu Sports Illustrated. Nafotila hned tři verze titulní strany. Poprvé pro časopis pózovala v roce 2012.

VIDEO: Rekonstrukce vraždy Kim Čong-nama Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie v Malajsii zatkla kvůli úmrtí Kim Čong-nama jednu ženu a jednoho muže. Vyšetřovatelé stále neuvedli přesnou příčinu smrti nevlastního bratra současného vládce KLDR Kim-Čong-una. Čeká se na výsledky pitvy.

VIDEO: Tuleň si stopl kajakáře jako taxi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodně překvapeni byli tři kajakáři v ústí řeky Forth ve Skotsku, když si je tuleň stopl téměř jako taxi. Původně čekali, že jim divoké zvíře maximálně připlave k lodi. On ale na jejich kajaky postupně nastoupil.

VIDEO: Drastické záběry: Chovatel najížděl autem do koní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Statkář Jiří Vondruška z Jankova na Benešovsku, kterému veterináři spolu se zaměstnanci odboru životního prostředí a policisty zabavují koně kvůli špatné péči, do zvířat najížděl autem. Do jednoho hříběte dokonce narazil. Zraněn byl i jeden z dobrovolníků - pokopal ho kůň. Případem se zabývá policie.