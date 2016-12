VIDEA TÝDNE: Donutilův konec, Vetřelec a trápení s prsy

Miroslav Donutil odehrál v Národním divadle šestistou reprízu představení Sluha dvou pánů. Rozloučil se tak nejen s touto hrou, ale i s prkny první české scény.



To film Vetřelec: Covenant se teprve chystá na premiéru. Už zájem o první zveřejněnou ukázku svědčí o tom, že sci-fi snímek si jistě své diváky najde.

V Číně otevřeli nejvyšší most na světě. Klene se 570 metrů nad údolím Pej-pchan-ťiang na jihozápadě země. To odpovídá výšce domu s 200 patry. Most je součást dálnice.

I ve sváteční době se na českých silnicích staly tragické nehody. Jedna z nich uzavřela ve středu dálnici D10. Záchranáři po srážce tří aut oživovali batole, dítě bohužel později v nemocnici zemřelo.

Modelka a moderátorka Iva Kubelková se svěřila se svým životním trápením. To jí přinášelo její poprsí.