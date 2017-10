VIDEA TÝDNE: Rekordní Tatra, dojemné loučení a orgie na dovolené

„Strašné,“ to bylo první, co vyslovil Libor Václavík, když vystoupil z Tatry 810 4x4, se kterou dokázal ve středu odpoledne přejet nejvyšší technickou překážku na světě v areálu Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Tímto výkonem se nesmazatelně zapsal do České knihy rekordů.

59letá šimpanzice Mama odmítala jídlo i pití a pomalu umírala. Dočista se rozzářila, když k ní přišel profesor van Hooff, behaviorální psycholog, který s šimpanzicí dlouhodobě pracoval.

Neomezený sex, dvě dívky denně, vstřícný postoj k drogám, alkoholu a jídla, co hrdlo ráčí. Čarokrásné pláže, party na jachtě. Ony čtyři dny na soukromém ostrově v Kolumbii mají být splněním tajných snů všech ctitelů prostoduchosti, silikonu v bikinách i bez nich a kokainu. Organizátor dovolené však narazil na odpor úřadů.

Mimo provoz zůstává vodní elektrárna Dlouhé stráně poté, co se během údržbářských prací na dolní nádrží převrátil autojeřáb a jeho řidič zemřel. Rameno stroje i s břemenem zasahuje do zařízení a odborníci dlouho řešili, jak kolos vyprostit a neriskovat jeho neřízený pád do vody. Nakonec jej do přehrady sesunuli sami.



Dvacetiletá řidička, která ve středu večer v Charkově vjela luxusním terénním vozem do davu lidí, „závodila“ s jiným autem v ulicích tohoto východoukrajinského města. Při nehodě pět lidí zemřelo na místě. Řidičce ale hrozí nejvýše deset let vězení.