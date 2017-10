VIDEA TÝDNE: Máslové šílenství, záběry z ohně i muži, kteří se převlékají za psy

Zlevněné máslo, to je v těchto dnech zaručený způsob, jak do obchodu nalákat davy. Potvrdila to i akce supermarketu Albert, který jen jediný den nabízel čtvrtkilovou kostku másla za 46,90 Kč. Jeden ze zákazníků natočil na mobil máslové šílenství v uherskohradišťském supermarketu.

V areálu rektorátu Masarykovy univerzity v Brně došlo k výbuchu. Podle mluvčí univerzity šlo o auto řemeslníků, kteří v areálu prováděli opravu výměníkové stanice. V autě explodovala lahev s kyslíkem. Auto následně vzplálo a od něj chytly ještě další dva vozy. Video, které vyvolalo velký ohlas zachycuje práci jednoho z hasičů, kteří byli k požáru přivoláni. Jde o autentické záběry, právě o to je snímek zajímavější.

Velkou sledovanost mělo video na kterém představujeme Petra, který se už pět let cítí jako pes. A lidé ho za něj považují. Když ho potká kolega či kamarád, místo pozdravu na něj štěkne. Jinak než Akime, což je jeho psí jméno, mu neřeknou. Šestadvacetiletý Petr propadl takzvanému dog play, tedy hraní si na psa.

Událost, která otřásla uměleckým světem. Tragická a nečekaná smrt Jana Třísky. Herec v noci na pondělí zemřel ve věku 80 let, poté, co zatím za nevyjasněných okolností spadl z Karlova mostu. Velkou sledovanost měl v ten den jeho medailonek, kterým si lidé chtěli připomenout jeho cestu životem.

Pilot italské stíhačky zemřel při havárii stroje, se kterým při letecké show spadl do moře. Vše se událo během vystoupení poblíž pobřežního města Terracina na jihu Apeninského poloostrova. Velký ohlas vyvolaly záběry přímo z nehody, které se objevily na sociálních sítích.