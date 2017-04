VIDEA TÝDNE: Bikiny ze zlata, nevinný v nesnázích a rozčílený trenér

VIDEO: Krásná modelka oblékla bikiny z opravdového zlata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Srocení lidí u vlakového nádraží kvůli údajnému sražení chodkyně projíždějící cisternou řešili začátkem týdne strážníci v Přerově. Svědci tam naháněli šoféra, o kterém si mysleli, že bezohledně ujel po dopravní nehodě. Vzápětí se ale ukázalo, že vše bylo jinak. Právě řidič mnohatunové soupravy svou předvídavostí zabránil srážce s opilou ženou, která upadla před přijíždějící kolos.



VIDEO: Řidič opilou ženu nesrazil, přesto ho místní naháněli

Ke čtenářsky atraktivním videím patřil sestřih z tiskové konference trenéra sparťanských fotbalistů Petra Rady po utkání s Plzní. Zápas zhodnotil jen stručně, mnohem větší pozornost pak věnoval jednomu z novinářů, který prý o jeho schopnostech napsal velmi nelichotivé hodnocení.



VIDEO: Táta by mě zbil, kdybych urazil staršího, řval Rada

Optická iluze obvykle přestává být iluzí ve chvíli, kdy pochopíte, jak funguje. V případě tzv. Shepardových stolů to ale neplatí. Na vlastní kůži se tisíce čtenářů přesvědčily, že to, co vidí, neodpovídá skutečnosti. I proto, že mozek dál tvrdošíjně podsouval svůj zkratkovitý dojem, patřilo video k velmi sledovaným.



VIDEO: Optická iluze. Tomu se nechce věřit

Své příznivce si okamžitě našel i nový seriál „Před 100 lety“, v němž připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomíná na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisuje průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy. Velmi úspěšným byl díl o prvním porcování Blízkého Východu