Američtí vězni krotí divoké mustangy, cvičí je i pro ostrahu hranic

Asi dvacítka vězňů z arizonské věznice vstává každý den za svítání, aby se postarala o koně dřív, než začne pražit slunce. Umísťují udidlo, utahují popruhy a odstraňují spečené bláto z kopyt. Koně na oplátku většinou poslušně dělají, co se od nich žádá. Jak zvířata, tak vězni si teprve zvykají, jaké to je žít v zajetí.

Celý proces je součástí programu, jehož cílem je vytrénovat mustangy a zároveň předat vězňům dovednosti, které by mohli využít v životě po vězení.

Koně se zase učí například tolerovat uzdu i sedlo či reagovat na pokyny ke klusu a cvalu. Výcvik trvá čtyři až šest měsíců a na konci je mustang v hodnotě 500 až 800 dolarů, tedy asi 13 až 20 tisíc korun, připravený k osedlání. Největším odběratelům těchto koní je přitom pohraniční stráž.

Z vězeňských programů v Arizoně, Coloradu, Kansasu a Nevadě pochází nejméně 80 procent koní. Stráž potřebuje čtyři sta ustájených koní k tomu, aby se dostala do odlehlých úseků mexické hranice. Zvířata jim pomáhají najít místa, odkud do země proudí ilegální migranti i drogy.

Vězni trénují divoké koně:

Ve vězení ve městě Florence, asi 225 kilometrů od mexické hranice, dohlíží na výcvik koní zkušený rančer Randy Helm. Dvaašedesátiletý muž, který se považuje za „kazatele koní“, učí vězně, aby byli ke koním laskaví. Kdo na koně vztáhne ruku, je z programu vyloučen. „Víc pracujeme na sobě, než na nich,“ popsal výcvik Rick Kline, který si odpykává trest za krádeže aut. Dvaatřicetiletý vězeň přiznává, že se naučil, jak se zklidnit a doufá, že mu to pomůže ve výchově jeho dvou dětí, až se dostane z vězení.



To vězeň Brian Tierce, který se za mříže dostal kvůli domácímu násilí a napadení, se svěřil reportérům, že ho práce s koňmi naučila hned několik věcí, o kterých ani netušil, že je v sobě má. „Trpělivost, vytrvalost, laskavost a pochopení,“ vyjmenoval 49letý muž. Ve vězení si odkroutil už pět let ze svého sedmiletého trestu. Většina vězňů v programu s koňmi dříve nepracovala a Helm je za to rád. Jsou prý potom ke zvířatům laskavější.



Hory, řeky a chřestýši

Ve Florence funguje program od roku 2012. I když zatím nelze předpovídat dlouhodobější dopad, vězení si výcvik koní chválí. Podle Helma se nikdo ze zhruba 50 vězňů, kteří programem prošli, po propuštění nevrátil za mříže.



Koně, kteří se dostanou po výcviku do služeb pohraniční stráže, čeká služba na hlídané mexické hranici. Stovky mil hranice mezi Spojenými státy a Mexikem tvoří plot, zbytek jsou hory, řeky, soukromé ranče a divoká příroda. Na horském hřbetu se přitom stráž dostane i do míst, kam by se s vozem nedostala. Mustangové jsou pevní v kramflecích, ať už jsou ve svažitém terénu, v korytě řeky nebo prochází kolem hlasitě varujících chřestýšů.

Pohraniční stráž má jen v San Diegu k dispozici 28 koní, v Tucsonu více než 130. Ironií je, že někteří vězni, kteří ve Florence koně trénují, jsou přitom Mexičané, kteří byli zadrženi na hranicích za drogové obchody. Vězni však tvrdí, že je jim jedno, že koně budou pomáhat střežit zákon. Jsou jednoduše šťastní, že zvířata nežízní a nehladoví na vyprahlých pláních.