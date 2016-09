Vesnice roku 2016 je Kašava na Zlínsku. Komise vybírala z 251 obcí

Vítěz byl vyhlášen dnes při Mezinárodním dětském folklorním festivalu Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Loni zvítězila Krásná na Chebsku (více zde).



Starosta Krásné Luboš Pokorný letos stanul v čele hodnotící komise. „Zaujal nás komplexní rozvoj Kašavy. Byl vidět spolkový život i folklor a hlavně to, že lidé s tou obcí žijí,“ řekl ČTK Pokorný.

Vyhlašování se tentokrát kvůli nepříznivému počasí neodehrálo na Lázeňském náměstí, ale v kulturním domě Elektra. Menší prostor napomohl bouřlivé atmosféře, na které se podíleli lidé ze všech obcí finálové třináctky. Největší radost měli pochopitelně obyvatelé Kašavy.

„Je to moje rodná dědina. Snažíme se všechny stmelovat a vytvářet krásné prostředí, aby se nám tam dobře žilo. Prostě to tam miluju,“ netajila dojetí Šárka Marcoňová. Vzhled Kašavy se podle ní v posledních letech změnil. „Je to díky našemu panu starostovi, který investoval moc své energie do různých projektů a do všeho, co se vizáže dědiny týče,“ dodala.

Kašava v posledních letech zvelebila střed obce, přestavěla bývalou mateřskou školu na obecní úřad a upravila prostor na návsi. Starostu Josefa Jarcovjáka úspěch v celostátním kole soutěže překvapil. „Nečekal jsem ani výhru v kraji. Hrozně moc děkuji vyhlašovatelům, komisi i mojim Kašavjanom,“ uvedl při přebírání ceny Jarcovják.

Při rozhovoru s novináři opět ocenil aktivitu obyvatel obce. „Skvělí Kašavjané byli schopní se dát dohromady a dělat něco pořádného. My v Kašavě říkáme, že si nebudujeme bydlení, ale že si budujeme domov. Jsme také zvyklí, že si musíme pomoct hlavně sami. Nespoléháme na to, zda nám spadne něco z kraje, od státu nebo z Evropy,“ uvedl starosta.

Obec nedaleko krajského Zlína má nyní 910 obyvatel. Žije bohatým společenským životem, o který se starají dvě desítky spolků. Mezi nimi nechybějí folkloristé, dobrovolní hasiči, fotbalisté, divadelní spolek, myslivci či sdružení rodičů. Podle starosty jsou spolky navzájem provázané, a nemají tak problém se na něčem domluvit.

Obci podle Jarcovjáka chybí hlavně dopravní infrastruktura, napojení na Slušovice a Hvozdnou. Chystá i několik oprav místních komunikací a také rekonstrukci hřbitova a fotbalového hřiště.

Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo i ministerstvo zemědělství.