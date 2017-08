Prodej vepřína může zhatit malý akcionář, viní firmu z účelových machinací

Pro firmu Agpi z Písku je prodej vepřína dar z nebes. Poslední roky je ve ztrátě dohromady 121 milionů korun, na šest svých areálů má úvěry. Peníze, které jí stát za prasečák vyplatí, chce proto použít na splacení dluhů. Z politických vyjádření se zdá, že vše je do puntíku připravené.

Tábor a vepřín v Letech Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní .

. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci.

V lednu 1942 se tábor změnil na sběrný, v srpnu z něj zřídili cikánský tábor.

Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1 308 Romů, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 skončilo v Osvětimi .

a . Vepřín v Letech vznikl roku 1972. Všech třináct hal stojí mimo bývalý areál cikánského tábora, část pozemku, kde tábor za války stál, je součástí areálu.

Areál má velikost 7,1 hektaru a v halách je třináct tisíc prasat.

„Jsem rád za to, že jsem mohl spolupracovat na tomto podle mého názoru historickém rozhodnutí. Je to věc, která přes dvacet let zatěžovala veřejnou diskusi a veřejnou debatu. Byla to velká ostuda, že se ta věc nevyřešila za těch dvacet let,“ komentoval včera ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) pak doplnil, že v nejbližší době podepíše stát a firma kupní smlouvu. „Předpokládám během příštího měsíce na začátku školního roku,“ uvedl.

Jenže jejich plány teď rozbíjí minoritní akcionář z Bratislavy, jehož právník už píše žalobu. Slovenskému akcionáři vadí, že nezná cenu, kterou stát za areál zaplatí, a obviňuje firmu, že poslední roky je účelově ve ztrátě a přelévá peníze navzájem mezi několika firmami.

„Představenstvo firmy léta vytváří ztráty, akcionáře se snaží odstranit od všech informací a tvoří konglomerát deseti účelově propojených společností a osob. Společnost Agpi je životaschopná, kdyby tam nebylo propojení a neprováděly se transakce mezi společnostmi k tíži společnosti Agpi,“ komentoval Slovákův právník Jan Válek. Aby měl jistotu, že firma neprodá vepřín, než soud o jeho žalobě rozhodne, požádá soud také o zákaz jakýchkoliv převodů majetku.

V Agpi spor se slovenským investorem, který akcie koupil před deseti lety od původního rakouského akcionáře, doutná už roky. Jednu žalobu na rozhodnutí valné hromady už v minulosti podal a uspěl. Místopředseda firmy Jan Čech přiznává, že z peněz by společnost zaplatila své dluhy. Postup slovenského akcionáře však považuje za účelový. „Může chtít těžit z očekávaných problémů,“ řekl Čech bez konkrétnějšího vysvětlení.