Z venezuelské zoo mizí zvířata. Hladoví zloději je snědli, tuší policie

14:03 , aktualizováno 14:03

Venezuelská policie vyšetřuje zmizení několika zvířat ze zoologické zahrady ve městě Maracaibo na západě země. Úřady se domnívají, že je kdosi ukradl a snědl. Pokud by to tak skutečně bylo, byl by to podle agentury Reuters další příklad zhoršující se ekonomické situace v jihoamerickém státě.