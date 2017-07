Ve Venezuele se střílelo před volební místností, jeden člověk zemřel

6:52 , aktualizováno 7:55

Nejméně jeden člověk zemřel a další byli zraněni před jednou z volebních místností ve Venezuele poté, co do davu stříleli ozbrojenci na motocyklech. Uvedly to agentury Reuters a AFP. Venezuelská opozice v neděli uspořádala neoficiální referendum, kterým chce zvýšit tlak na prezidenta Nicoláse Madura.