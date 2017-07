Volby ve Venezuele byly podvod, naše reakce bude silná, hrozí USA

Podle volební komise přišlo k urnám 41,53 procenta voličů. Opozice, která hlasování bojkotovala, tento údaj zpochybnila. Oznámená účast je podle agentury AP dvakrát větší, než uváděli oponenti prezidenta Nicoláse Madura, ale i nezávislí pozorovatelé.

Podle volební komise se pro to, aby se v rukách Madura a jeho spojenců koncentrovala téměř veškerá moc, vyslovilo přes osm milionů voličů. Opozice a experti naproti tomu soudí, že svůj hlas odevzdaly jen dva až tři miliony lidí.

V zemi v den voleb podle prokuratury zahynulo při střetech mezi demonstranty a policií deset lidí, včetně dvou teenagerů.



Stálá americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová na Twitteru označila volby za „podvod“ a „krok k diktatuře“. Dodala, že Spojené státy „nezákonnou vládu“ nepřijmou. Podobně se vyjádřily také Peru, Argentina, Kanada, Španělsko, Mexiko, Peru a Kolumbie.

Američtí činitelé, které citovala agentura Reuters, uvedli, že americká vláda zvažuje uvalení sankcí na venezuelský ropný sektor. Washington ale podle těchto představitelů nesáhne k nejtvrdšímu možnému opatření, kterým by byl zákaz dovozu venezuelské ropy do USA. Spojené státy kupují zhruba třetinu venezuelské produkce ropy a jejich případný bojkot by mohl mít pro venezuelské hospodářství fatální následky.

Opozice vyzvala k pondělnímu protestnímu pochodu v metropoli Caracasu a další demonstrace svolala na den, kdy se nové shromáždění sejde. To se má stát do 72 hodin od ohlášení konečných výsledků hlasování, tedy patrně ve středu. „Neuznáváme tento podvodný proces, pro nás žádný nebyl, neexistuje,“ uvedl lídr opozice Henrique Capriles.

Venezuela prožívá nejtěžší politickou a ekonomickou krizi za dlouhá léta a při protivládních protestech tam od dubna zemřelo již 117 lidí a dalších více než 2 000 bylo zraněno. V pátek a sobotu však davy v ulicích početně zeslábly poté, co vláda protesty zakázala pod hrozbou až desetiletého trestu vězení.

Velká část obyvatel země během hlasování vyslyšela volání opozice ovládající parlament, která projekt prezidenta Madura bojkotovala, neboť ho považovala za nedemokratický krok směřující ke změně ústavy a zakotvení autoritářského režimu. Podle Madura byly volby dalším krokem v boji proti násilné opozici snažící se svrhnout vládu.