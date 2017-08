Maduro čelí další vzpouře. Už nebudete podvádět národ, hrozí vojáci

„Už skončil čas dialogu, pánové politici, už nebudete podvádět národ,“ prohlásil na videu zakuklený muž celý v černém, obklopený desítkou dalších ozbrojenců v kuklách. Vyzval „své kolegy z ozbrojených sil“, aby povstali a svrhli „komunistickou diktaturu“.



„Naše dosavadní akce šly všechny podle plánu,“ prohlásil lídr skupiny. Podle listu El Nacional tak pokračuje takzvaná Operace David, k níž vyzývaly i letáky šířené o víkendu ve třetím největším venezuelském městě Valencia. Píše se v nich, že „policie a ozbrojené síly země stojí jednotně proti komunistické tyranii“.

Součástí Operace David byla podle opozičního tisku i vzpoura v kasárnách ve Valencii, kterou v neděli potlačily vládní jednotky (více čtěte zde). Za vzpourou stál bývalý kapitán tamní jednotky Juan Caguaripano, na něhož je už tři roky vydán zatykač a který o víkendu zveřejnil také video vyzývající armádu ke vzpouře.

Venezuelské ozbrojené síly vydaly v neděli prohlášení, v němž tvrdí, že stojí za Madurovou vládou. O jednotné podpoře mezi vojáky ale panují pochybnosti. Podle opozice roste počet vojáků, kteří s autoritářskými postupy vlády nesouhlasí. Od dubna, kdy lidé začali téměř každodenně protestovat v ulicích, skončily ve vězení nejméně dvě desítky armádních důstojníků kvůli „rebelii a zradě“. Protesty mají už 130 obětí.

Účast ve volbách jen za dobré chování

Nejvyšší soud kvůli demonstracím od dubna odsoudil už několik opozičních starostů za to, že nezabránily barikádám v ulicích. Poslední z nich, David Smolansky, svolal na čtvrtek protesty do Caracasu. „Jsem dvanáctý sesazený starosta. Půjde-li to tímto tempem, nezůstane v zemi ve funkci žádný starosta Jednoty (opoziční koalice MUD, pozn. red.),“ uvedl Smolansky.

Koalice Stůl demokratické jednoty (MUD), která má od loňska většinu v parlamentu, ve středu oznámila, že se zúčastní prosincových regionálních voleb. Vládní socialisté se ale zřejmě budou snažit opozičním kandidátům v účasti všemožně zabránit.

V úterý totiž národní volební komise sdělila, že se MUD nesmí účastnit voleb v sedmi z 23 venezuelských států. V noci na čtvrtek místopředseda socialistů Diosdado Cabello prohlásil, že opoziční kandidáti budou potřebovat pro volby „certifikát dobrého chování“.

„Kdo se bude chtít účastnit, musí dostat certifikát dobrého chování od Ústavodárného shromáždění..., který potvrdí, že jste nevyzývali ke zničení Venezuely,“ prohlásil Cabello ve státní televizi.

Ústavodárné shromáždění je nový zákonodárný orgán, který vzešel z nedávných kontroverzních voleb a vyhlásil, že má pravomoc nade všemi institucemi v zemi. Volby do něj opozice bojkotovala jako nedemokratické a neuznává ho více než desítka amerických států, ani Evropská unie.

Aktéři rebelie ve Valencii skončili ve vazbě: