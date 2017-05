Venezuelští důchodci vyšli do ulic, policie je rozehnala pepřovým sprejem

„Jsem tady, abych svým vnoučatům pomohl bránit naši zemi,“ sdělil 78letý Rafael Colmenares reportérům agentury Reuters při protestech v Caracasu. „Respektujte starší,“ křičel spolu s dalšími tisícovkami demonstrujících. Důchodci vyšli do ulic i v dalších městech.

Merida je považována za univerzitní město, v pátek však patřila důchodcům, kteří se vydali na pochod směrem ke kanceláři zdejšího státního žalobce, píše BBC.

„Vláda nás zabíjí na tři způsoby. Umíráme na nedostatek jídla, umíráme na nedostatek léků a dokonce nás zabíjí i při protestech,“ sdělil jeden z protestujících.

Postarší žena nad hlavou držela transparent s heslem: „Dnes je mi šedesát let a poprvé v životě nemám dostatek peněz, abych si mohla upéct koláč.“ Pětasedmdesátiletý Florentino Montilba se vydal do ulic, protože už mu nic jiného nezbývalo. „Pokud to bude potřeba, zemřeme v ulicích,“ tvrdí.

Policie nakonec v několika městech proti vzpurným důchodcům nasadila pepřový sprej a preventivně jim odřízla přístup na hlavní městské tahy. Zranění z protestů hlášena nejsou.

Vyhazov ministryně zdravotnictví

Pod tlakem demonstrantů se k překvapivému kroku odhodlal prezident Maduro. Nečekaně odvolal ministryni zdravotnictví, jejíž úřad nedávno zveřejnil informace o prudkém nárůstu dětské a mateřské úmrtnosti v této krizí zmítané socialistické zemi. Gynekoložku Antonietu Caporaleovou, která ministerstvo řídila jen čtyři měsíce, nahradí lékárník Luis López.

Ministerstvo před několika dny zveřejnilo na internetu nelichotivou statistiku. Data ukazují, že v zemi loni vzrostla dětská úmrtnost o 30 procent, mateřská úmrtnost o 65 procent a počet případů malárie o 76 procent. Na vzestupu je také například záškrt nebo nákaza virem zika.

Madurova vláda téměř dva roky podobné statistiky nezveřejňovala. Zemi sužuje vleklá politická a hospodářská krize. Mnoho lékařů odešlo a pacienti se musejí spokojit s druhořadou péčí nebo se bez ní zcela obejít. Nedostatek se týká zhruba 85 procent léků a Venezuelané si léčebné přípravky často vyměňují, obstarávají si je prostřednictvím sociálních sítí a stojí fronty před lékárnami. Ti, kteří si to mohou dovolit, kupují léky v zahraničí.

Proti autoritářskému Madurovi se v zemi pravidelně konají masové demonstrace. Během poslední šestitýdenní vlny statisícových protestů zemřelo 37 lidí.