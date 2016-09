Za nákup bez účtenky za mříže. Ve Venezuele zatýkají hladové obyvatele

Hon na jídlo začíná ve Venezuele už za rozbřesku. Alexis Camascaro se zařadil do fronty na jídlo a vyčkával. Ve čtyři ráno byl přitom už v druhé stovce čekajících. Do vytouženého supermarketu se však nakonec nedostal. Před obchod přijel vojenský náklaďák a z fronty bylo zadrženo třicet náhodných lidí včetně Camascara. Jejich provinění - přímé nebo nepřímé zasahování do výroby, převozu a prodeje jídla. Za mřížemi poté strávil 50letý Camascaro celé tři měsíce, kdy čekal na slyšení.

„Šla jsem za žalobcem a vysvětlila mu, že jen kupoval jídlo pro rodinu. Není to bachaquero,“ uvedla webu The Washington Post Camascarova obhájkyně Lucía Mata. Použila při tom výraz, který Venezuelci používají pro označení někoho, kdo skupuje nedostatkové či vládou dotované zboží a prodává ho na černém trhu. Své jméno dostali podle mravence, který dokáže nést náklad mnohonásobně těžší než sám váží.

Zákonem přitom není jasně dané, co už je ilegální hromadění jídla, přeprodávání nebo pašování. Podle neziskové organizace Movimiento Vinotinto vláda jen potřebuje obětní beránky, aby obhájila nedostatek jídla v zemi.

Prezident Nicolás Maduro se neustále snaží zvýšit kontrolu nad distribucí a spotřebou potravin. Ekonomickou krizi svaluje na opozici a podnikatele. Podle Venezuelců je však na vině spíše sám Maduro. V ulicích tak demonstrují a požadují jeho odstoupení (více zde). Viní ho, že zemi přivedl na pokraj ekonomického kolapsu a autoritářskými kroky drží u moci za každou cenu bez ohledu na zájmy Venezuely.

Zemi brázdí Drákulovy autobusy

Zásahy proti obyvatelům jsou přitom čím dál přísnější. Podle neziskové organizace Movimiento Vinotinto bylo letos zadrženo přes 9 400 lidí, kteří se provinili tím, že hromadili jídlo, prodávali ho nebo jen stáli ve frontě v jiný čas než je určeno.

Podle neziskové organizace Provea podnikají národní gardy masové zatýkací operace s názvem „Drákulův autobus“. Provea uvádí, že jen za jeden víkend v červnu zadržela takto policie přes 3 800 lidí. Vyhledávají ty, kteří čekají ve frontách u obchodů přes noc, což je nyní nezákonná praktika.

Právnička Clara Ramírezová obhajovala od začátku roku šest lidí, kteří byli obvinění z obchodů na černém trhu. „Všichni to byli normální lidé, muži a ženy s rodinami, kteří se jen snažili nakrmit své děti,“ uvedla Ramírezová. Většinou se jí podařilo dostat je z vězení po několika dnech. Někteří však zůstali ve vazbě zaseknutí na dlouhé týdny i měsíce.

Někdy zatýkají policisté před obchodem, jindy v uličce u pokladen.

Důvody zadržení jsou různé - chybějící účtenka za zakoupené zboží, nebo chybějící důkaz, jak si opatřili větší množství rýže, toaletního papíru nebo deodorantů. Do hledáčku policie se dostávají především léky, které jsou v zemi vzácností. Trest se přitom může vyšplhat až na 14 let za mřížemi. Maduro navíc v červnu slíbil, že vybuduje speciální zařízení, kde „uvězní všechny, kteří jsou zodpovědní za zločiny bachaquero.“

S hyperinflací, která podle AFP loni přesáhla 180 procent, se lidé snaží uživit, jak mohou. Mnoho z nich se skutečně obrací na černý trh a obchoduje s čímkoliv, k čemu přijde.

