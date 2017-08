Turistů je mnohde už příliš. Česká města začínají řešit, co s tím dělat

„Kolem Vltavy se na procházku s kočárkem jet nedá, chodníky jsou přeplněné. Vloni to tak strašné nebylo,“ stěžuje si Tereza Nováčková na důsledky letošního turistického boomu.

Patří mezi zhruba třicet tisíc lidí, kteří bydlí v Praze 1. O svou čtvrť se během roku musí podělit s více než sedmi miliony turistů, kteří se tam přijedou jen podívat. „Je to enormní množství,“ souhlasí Veronika Blažková z radnice této městské části.

Radnice Prahy 1 si pochvaluje, že se jí podařilo vytlačit z města segwaye, které ohrožovaly chodce na chodnících. „V souvislosti s turisty si lidé u nás nejčastěji stěžují na rušení nočního klidu a na elektroběžky (koloběžky s elektrickým pohonem), budeme muset vyřešit provoz na cyklostezkách,“ říká Blažková.



Extrémní počty turistů jsou letos tématem v řadě oblíbených evropských měst (více čtěte zde). Dubrovníku UNESCO pohrozilo, že pokud neomezí příval lidí, mohlo by ho škrtnout ze seznamu světového dědictví. Fungovat by to mohlo tak jako na Machu Picchu. Skále hrozilo zhroucení, po dohodě s peruánskou vládou tam smí „jen“ 2 500 lidí denně.

Historická česká města zatím chtějí víc. „Zadali jsme studii, která by nám pomohla získat více turistů, kteří by se zdrželi déle,“ říká starosta na seznamu UNESCO zapsaného Českého Krumlova Dalibor Carda. I za tu cenu, že budou muset ještě více omezit vjezd do města.

Centrum Českého Krumlova je totiž už pár let jedna velká pěší zóna, vjezd do centra města je zpoplatněný. Nestačí to. Městská policie nestíhá „černé“ vjezdy uhlídat. Ne vždy kvůli tomu, že by se řidiči chtěli vyhnout placení.



V Telči Český Krumlov předešli a lidem, kteří sem přijedou na návštěvu, zcela zakázali vjezd na historické náměstí, díky němuž se toto město dostalo na seznam UNESCO. Zákaz platí od letošního června.