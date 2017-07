Britská policie obvinila šestnáctiletého mladíka kvůli útokům kyselinou

7:19 , aktualizováno 7:19

Britská policie v sobotu obvinila chlapce ve věku 16 let kvůli pěti útokům kyselinou v Londýně. V pondělí by měl jít k soudu pro mladistvé v Stratfordu. Poslanci britského parlamentu by pak měli jednat o zpřísnění trestů za podobné útoky.