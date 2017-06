Mayová si hraje s ohněm, sázka na Severní Irsko křísí letitou zášť

Když byla Arlene Fosterové malá, na vlastní oči viděla, jak se její otec plazí domů zbrocený krví poté, co ho postřelili nacionalisté z Irské republikánské armády. V sedmnácti ji málem zabila bomba, kterou IRA nastražila ve školním autobusu.

Dnes se k ní upírají oči celé Británie. Šestačtyřicetiletá právnička stojí v čele Demokratické unionistické strany (DUP), která se po předčasných parlamentních volbách stala příslovečným jazýčkem na vahách. Konzervativci premiérky Theresy Mayové ve volbách ztratili většinu v Dolní sněmovně a bez podpory deseti poslanců DUP se neobejdou.

Úřad Mayové v sobotu oznámil, že s DUP dosáhl rámcové dohody o podpoře menšinové vládě konzervativců. Unionisté údajně souhlasili s tím, že budou menšinovou vládu podporovat při klíčových hlasováních v parlamentu, ale formální koalici nevytvoří.

Severoirská protestantská strana je však opatrnější. V neděli dala najevo, že dohoda zatím nebyla dojednána. „Rozhovory byly dosud pozitivní. Příští týden budeme dál jednat o detailech, abychom dosáhli dohody stran nového parlamentu,“ uvedli severoirští unionisté v prohlášení.

O co si unionisté řeknou?

Agentura Reuters v sobotu s odvoláním na zdroje z DUP napsala, že strana se výměnou za podporu konzervativců bude snažit o to, aby Severní Irsko bylo zařazeno do vládního programu, který bývalým příslušníkům britské armády zajišťuje po celé zemi přednostní lékařskou péči.

DUP může prý také požadovat ochranu vojáků, kteří se dopustili krutostí v Severním Irsku a byli obviněni ze zločinů. Takový krok by určitě vyvolal odpor severoirských nacionalistů ze strany Sinn Féin, s níž DUP na základě smlouvy z roku 1998 spravuje Ulster.

V severoirském konfliktu, který trval tři desetiletí a v Británii mu nikdo neřekne jinak než „The Troubles“, zahynulo na 3600 lidí. Sinn Féin trvá na tom, aby na nacionalistické radikály z jejích řad úřady a soudní instituce pohlížely stejně jako na britské vojáky, kteří v neklidné provincii působili. Sinn Féin podezírá DUP, že chce vojáky obviněné z mučení zbavit právní odpovědnosti a vyjednat pro ně výhody.

Pokud by Mayová požadavky DUP splnila, ohrozilo by to podle Reuters jakoukoli budoucí spolupráci DUP a Sinn Féin při správě Severního Irska. Provincie by se znovu mohla ocitnout pod přímým řízením Londýna, mohla by čelit novým pouličním bojům a násilným incidentům mezi katolickými nacionalisty a protestantskými unionisty.



Bývalý vládní vyjednavač pro Severní Irsko Jonathan Powell ve svém komentáři upozorňuje, že britská vláda je na základě mírové dohody z roku 1998 ve sporech mezi unionisty a nacionalisty důsledně nestranná. Pokud se Mayová nyní opře o unionisty, může DUP konzervativce po zbytek volebního období v otázce Severního Irska vydírat.

„Vím, že paní Mayová se ve Westminsteru zoufale snaží udržet u moci. Pokud toho chce dosáhnout tím, že získá podporu jedné ze stran severoirské politiky, tak ji vyzývám, aby tuto myšlenku přehodnotila. Podkopala by tím dvacet let tvrdé práce ve snaze dosáhnout trvalého urovnání,“ píše Powell.

Severoirské hádky o brexit

Podle stranických činitelů chce DUP sehrát i roli v jednáních o vystoupení Británie z Evropské unie. Unionisté loni podpořili kampaň za odchod z EU, podle deníku The Guardian se ale ostře staví proti zavedení kontrol na hranicích s Irskem. Sinn Féin po referendu zesílila svou snahu přičlenit Severní Irsko k Irsku, protože v referendu se většina obyvatel provincie (56 procent) vyjádřila pro setrvání v EU.

Sinn Féin už unionisty obvinila, že zradili zájmy lidí v Severním Irsku. „Není žádným překvapení, že DUP souhlasila s podporou konzervativní vlády Theresy Mayové, které je pro brexit a pro škrty,“ prohlásila podle listu The Independent Michelle O’Neillová, šéfka Sinn Féin v Severním Irsku.

„Tato nová dohoda mezi DUP a toryi dlouho nevydrží a skončí v slzách. Budou to ale obyvatelé Severního Irska, kdo zaplatí cenu za to, že DUP podporuje brexit a škrty,“ dodala vůdčí představitelka strany, která ve čtvrtečních volbách získala sedm poslanců, ve Westminsteru ale ze zásady nikdy nezasedla.

V řadách DUP je mnoho křesťanských fundamentalistů a odpůrců evoluční teorie, v jednání s britskými konzervativci se však pravděpodobně vyhne sporným otázkám potratů a práv homosexuálů. Informace jsou důvěrné, vedení DUP o svých vyjednávacích plánech zatím odmítá s novináři veřejně hovořit.

DUP v Severním Irsku v posledních letech vládla společně se SinnFéin. Letos v lednu se ale severoirská vláda rozpadla. Místopředseda vlády a bývalý šéf IRA Martin McGuinness rezignoval na protest proti tomu, jak Fosterová, která zastávala funkci premiérky, postupovala v otázce obnovitelných energií. Podle McGuinnesse byla arogantní a prosazovala politiku, která by mohla stát daňové poplatníky stamiliony liber a ochromit zemi.

Březnové regionální volby vyhrála DUP. V 90členném severoirském parlamentu získala 28 křesel, na druhém místě se 27 mandáty skončila Sinn Féin. Veškeré rozhovory o sestavení vlády ale uvázly na mrtvém bodě. Před čtvrtečními volbami navíc obě strany vedly kampaň proti sobě navzájem, takže rozhovory o sestavení vlády jsou nyní v podstatě nemožné.