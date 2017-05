Obrana nakupuje za 750 milionů. Další miliardy lákají cizí zbrojaře

Největší jde nákup čtyř laserových ozařovacích a průzkumných kontejnerů pro letouny JAS-39 Gripen za 383 milionů.

Kontejnery české armádě dodá izraelská smlouva Rafael Advanced Defense Systems. Jde o jednu ze tří největších izraelských zbrojovek. Kontejnery umí především navádět na stacionární i pohyblivé cíle laserem i satelitem naváděné přesné zbraně, které armáda pro letectvo rovněž pořizuje.

Zjednoduší se tak komunikace mezi piloty a pozemními návodčími, které navádějí letouny na cíle ke zničení. Dnes musí návodčí pilotům předávat informace o pozicích nepřítele, na něž se má útočit. Díky kupovaným zařízením se proces zjednoduší. Návodčí pouze odešlou souřadnice, laserový zaměřovač podle nich cíl zaměří a letoun může okamžitě zaútočit.

„Jsem nesmírně rád, když tento veletrh během několika dní navštíví co nejvíce občanů. Je totiž důležité, aby lidé věděli, že mají armádu, věděli, co armáda dělá a jak je vyzbrojena. Navíc v současné bezpečnostní situaci je to o to důležitější,“ řekl ministr obrany Martin Stropnický.

Za dalších 190 milionů korun se bude také modernizovat pět vrtulníků Mi-17. Státní podnik LOM Praha má zajistit jejich úpravy, aby stroje odpovídaly evropským směrnicím.

Třetí smlouva je o spolupráci mezi Vojenským opravárenským podnikem a firmou General Dynamics, obě se zabývají výrobou a opravami vojenské techniky.

Během veletrhu budou také uzavřeny smlouvy, díky kterým získají nové radary letiště ve Kbelích, Náměšti nad Oslavou, Pardubicích a Čáslavi od Vojenského technického ústavu. Na náměšťské základně také slovenská firma OWT zajistí náhradní díly a obnoví záchytná zařízení pro letouny.

Poslední ze smluv je s Vojenským technickým ústavem, který zajistí dodávku systému sledování a řízení spolehlivosti letecké techniky.

V hledáčku jsou bojová vozidla pěchoty

Česká armáda navíc plánuje v nejbližších letech nákupy za desítky miliard korun. Například modernizaci 33 samohybných houfnic Dana nebo nákup nových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Prakticky všichni potenciální dodavatelé bojových vozidel v Brně svou techniku ukazují.

Letos podle organizátorů vystavuje na bezpečnostních veletrzích 518 firem z 31 zemí. Proti předchozímu ročníku v roce 2015 jde o mírný nárůst a to především u zahraničních vystavovatelů. Velké expozice připravily letos turecké firmy.



„Impulsem pro vystavovatele byly ohlášené investice ze strany armády. Vystavovatelé se těší na případné objednávky,“ uvedl generální ředitele Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Stropnický poznamenal, že všichni vědí, že je českou armádu potřeba modernizovat. Zároveň připustil, že občas dostává otázky, kam peníze jdou a kdo Českou republiku nutí dávat více na svou obranu. „Nikdo nás nenutí, je to naše slovo muže, které jsme dali, když jsme vstupovali do Aliance. Navíc finanční prostředky jsou v náš prospěch, nikam neputují, jsou určeny naší armádě,“ podotkl.

Podle náčelníka generálního štábu Josef Bečváře sice akci dominuje technika, stejně důležitý je ale pro armádu i dobře vycvičený a připravený voják. „Bez něj není množné obsluhovat ani tu nejdokonalejší techniku,“ upozornil.

Jak dodal, je vcelku logické, že letos převládají zbraňové systémy pro pozemní vojsko, bojová vozidla pěchoty a obrněné automobily. „Je vidět, že výrobci sledují trendy poptávky ministerstva obrany,“ dodal.