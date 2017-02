Veleba velebil Trumpa, zemanovci chtějí skřípnout Českou televizi

„Proti vůli politického establishmentu USA a Evropské unie uspěl Donald Trump,“ radoval se Veleba a burcoval straníky slovy Michelangela, že „velké věci se rodí z bolesti“. „Odmítám tvrzení, že budeme mít 1,5 procento a možná ani to ne,“ prohlásil.

Opřel se o to, že v devíti krajích mají „zemanovci“ ze Strany práv občanů 16 zastupitelů a jsou dokonce ve dvou krajských vládách, v Ústeckém a Karlovarském kraji. Veleba by byl rád, kdyby SPO kandidovala do voleb spolu s Okamurovým hnutím Svoboda a přímá demokracie, ačkoli to Okamura odmítá. Pokud se dohoda nepovede, musí SPO kandidovat i sama. A za druhý hlavní úkol označil pomoci tomu, aby byl znovu zvolen prezidentem čestný předseda SPO Miloš Zeman. Nepochybuje, že bude znovu kandidovat.

Chtějí lidem umožnit posílat peníze jinam než ČT

Na sjezdu zemanovci připravili i usnesení k České televizi, která podle SPO snižuje svou důvěryhodnost v očích řady občanů.

„Mimo jiné to dokázala jednostrannou antitrumpovskou propagandou během vysílání o volbách amerického prezidenta 2016,“ píše se v připraveném usnesení SPO. „Proto je správné umožnit lidem, aby měli možnost volby mezi zasláním koncesionářského poplatku pražské centrále či místnímu televiznímu studiu. Česká televize není jen pražská televize, ale skutečně televize celostátní a je správné posilovat regionální vysílání,“ napsali zemanovci.

„Je také správné umožnit, aby lidé, kteří z důvodu svědomí nechtějí podporovat Českou televizi, mohli alternativně platit koncesionářský poplatek na jiné kulturní účely,“ navrhuje SPO. Podpořit to má i petice, pod kterou už strana nasbírala více než 10 tisíc podpisů.