Česko zažije nejteplejší den v roce. Horka rozpálí vzduch až na 38 stupňů

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) postupuje do Česka velmi teplý vzduch od jihu. Během úterý se tak maximální teploty budou pohybovat mezi 34 a 38 stupni Celsia. Horka večer přeruší studená fronta, na které se mohou vytvářet silné bouřky. V dalších dnech budou teploty dosahovat maximálně 30 stupňů.

O velmi teplém počasí bude od 12:30 mluvit v pořadu Rozstřel mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák.

Velmi teplo bude také v noci. Už z neděle na pondělí na některých místech neklesla teplota pod 20 stupňů. Tropickou noc podle serveru Infomet.cz tak zaznamenalo 20 stanic z celkem 253. V noci na úterý meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 16 °C.

Během horkého dne by měli lidé omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci během poledne a v odpoledních hodinách. Při pohybu venku by měli používat ochranné prostředky - krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a pokrývky hlavy. Vhodné je zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů bez kofeinu. Řidiči by pak neměli nechávat ve stojících autech děti nebo zvířata.