Porazíte páťáky? Ověřte si znalosti ve vědomostním kvízu

Společnost Kalibro nechala v květnu test zopakovat na sto základních školách. Pro čtenáře iDNES.cz pak vybrala ukázkový test, ve kterém mají šanci porovnat svoje znalosti a zjistit, jak uspějí v porovnání se školáky 5. tříd.

A jak dopadli školáci v porovnání s žáky, kteří test vyplňovali v roce 2007?

„Ačkoliv se říká, že se děti nechtějí učit a chybí jim motivace, výsledky se s těmi deset let starými o tolik neliší a nejsou tak špatné. Naopak - děti umí některé věci, které před deseti lety třeba ani neexistovaly, a to především na internetu,“ uvedl David Souček ze společnosti Kalibro.

Děti se zlepšily hlavně v angličtině, a to o 7 %. „Zdá se, že vliv internetu, on-line her, Netflixu a dalších moderních médií, která je nutí angličtinu poslouchat a komunikovat v ní, sehrál zřejmě v této oblasti vzdělávání pozitivní roli a škole s výukou pomáhá. K zlepšení přispívají víc kluci než holky, kteří víc hrají počítačové hry,“ podotkl Souček.

Kromě angličtiny nedošlo ani u jednoho testu k významné změně celkové úspěšnosti. Děti se mírně zlepšily v matematice - 0,6 %. Ukázalo se, že jsou lepší při práci s grafem nebo tabulkami, zhoršily se ale v jednoduchých počtech.

Lépe dopadly také testy z českého jazyka, a to o 2,9 %. Děti lépe zvládají náročnější úlohy vyžadující práci s textem. Hůř si ale dnešní páťáci poradili s otázkami z přírodních věd - v těch si pohoršili o 2 %.

Výsledky se odvíjely od vzdělání rodičů

„Výsledky potvrdily silnou závislost úspěšnosti dětí v řešení úloh na vzdělání jejich rodičů,“ poznamenal Souček.

Lépe si vedly děti, které mají alespoň jednoho rodiče s vysokoškolským vzděláním. Především se to pak projevilo ve výsledcích z matematiky.

„Je vidět, že ve výuce matematiky se hodně spoléháme na to, že když látku dítě nepochopí ve škole, rodiče mu to vysvětlí doma. Pokud ale sami mají nižší vzdělání, je to pro ně často velký problém,“ dodal Souček.