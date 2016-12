Zeman v projevu chválil růst a kritizoval dávky. Neopomněl migrační krizi

Prezident zahájil své poselství dobrými zprávami. „Skončila blbá nálada,“ vzkázal v úvodu projevu. Pochválil ekonomiku a růst životní úrovně. „Průměrná mzda vzrostla o víc než tisíc korun měsíčně. To se promítne do valorizace důchodů,“ připomněl prezident.

DOKUMENT: O spojitosti teroru a migrace už nikdo nepochybuje, řekl Zeman Celý projev prezidenta Miloše Zemana z 26. prosince 2016

Naopak se hlavě státu nelíbí klesající objem veřejných investic. „Naše stavebnictví klesá, i když by mělo být ukazatelem konjunktury,“ řekl. Rozpočet je podle něj navíc zatěžován nesmyslnými dotacemi, například na solární energii. „Kvůli tomu naše domácnosti i naše podniky vydávají nesmyslně velké peníze za předraženou elektřinu,“ vysvětlil. Je to prý dědictví minulých vlád. Třetí věcí, kterou Zeman vytkl politikům, jsou příliš štědré sociální dávky. Je prý správné podporovat například matky s rodinami, nikoli ale nezaměstnané, kteří o práci nestojí.

Prezident se vyjádřil také k některým aktuálním tématům. Zmínil například reorganizaci policie, u které se podle něj udělaly chyby na obou stranách.

Zeman v projevu také zmínil, že navštívil čtyřikrát všechny kraje, a pogratuloval lidem, kteří v krajských volbách uspěli. „Mimochodem, v rozporu s průzkumy,“ poznamenal při tom. Krajským koalicím popřál stabilitu.

Terorismus souvisí s migrační vlnou, míní prezident

Ani letos prezident ve svém projevu nevynechal zahraniční politiku. Tentokrát se vyjádřil zejména k brexitu. „Větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto byrokratické,“ řekl. Evropské unii vytkl, že neumí hájit své vnější hranice. „Na rozdíl od těch, kdo se z něj radují, já jsem z brexitu smutný,“ uvedla česká hlava státu.

Zeman se nevyhnul ani letošní návštěvě čínského prezidenta v Česku. Uvedl, že během ní bylo podepsáno na třicet dohod, a že Čína je největším investorem v sousedním Německu. „Bylo by hloupé, abychom i my nevyužívali podobných příležitostí,“ dodal.

Prezident připomněl teroristické útoky v Evropě. „Dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky,“ zdůraznil. Nesouhlasí s tím, aby v nejbližších letech přišlo do Česka 6 200 uprchlíků. „Umístit muslimské, těžko slučitelné migranty na našem území, by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky, a před tím bych chtěl znovu a s plnou vážností varovat,“ řekl. Pomoc se podle něj má soustředit do států, odkud uprchlíci přicházejí, případně do Řecka a Itálie, které migrační vlně čelí takzvaně v první linii.

VIDEO: Zeman: Umístění migrantů by znamenalo podhoubí pro terorismus

Za další z bodů svého projevu si prezident vybral internet. Uvedl, že je proti pokusům o jeho cenzurování. Zřejmě v souvislosti s chystaným vznikem centra určeného i pro boj s dezinformacemi v kyberprostoru Zeman řekl, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo novodobým Koniášem.

„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie,“ řekl dále prezident. Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, podle něj jen dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá.

Centrum pro boj proti terorismu, hybridním hrozbám i propagandě, připravuje ministerstvo vnitra k 1. lednu. Podle ministra Milana Chovance bude mít tento útvar kolem 20 lidí a bude řešit „odolnost“ úředníků a úřadů proti dezinformacím. Má také připravit model, jakým způsobem by měla veřejnost získávat pravdivé informace čelící propagandě.

VIDEO: Zeman se vyslovil proti cenzuře internetu

Na konci svého vánočního projevu prezident popřál občanům Česka naplněný život, radost a úsměv. „Přál bych si, abychom se všichni na sebe dokázali někdy usmát, a nikoli škaredit se. Abychom si dokázali podat ruku, a i když máme různé názory, abychom jim dokázali naslouchat a neposlouchali jen své vlastní názory,“ vzkázal prezident.

Projevem na svátek svatého Štěpána nahradil Zeman novoroční prezidentský projev, který pronášeli jeho předchůdci. Tradici novoročních projevů přerušil již v roce 2013 (čtěte zde). Navázal tak na prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který své poselství národu sdělovat také v tento den.

Loni Zeman ve vánočním projevu pochválil růst ekonomiky a varoval před migrační vlnou, kterou označil za jedinou temnou skvrnu v zahraniční politice. „Někdy si připadám jako Kassandra, která varuje před vtažením trojského koně do města, a jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, čemu čelíme, je organizovaná invaze a nikoliv spontánní pohyb uprchlíků,“ uvedl před rokem (více o loňském vánočním projevu prezidenta Zemana čtěte zde).