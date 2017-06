Valachová: Sobotka na mě s demisí netlačí, s Babišem si kritiku vyříkáme

Po vypuknutí aféry kolem dotací na sport, v rámci níž je vyšetřována vaše náměstkyně pro sport Simona Kratochvílová, jste podala demisi a oznámila, že v úřadu skončíte k 31. květnu (více o dotační kauze zde). V současné chvíli se ale zdá, že z ministerstva nespěcháte. Kdybyste mohla vrátit čas, podala byste demisi znovu?

Ano, demisi bych podala znovu. Myslím si, že to bylo na místě. V té době a s ohledem na to, co se dělo na ministerstvu, to bylo pro mě naprosto přirozené. Jednoznačná odpověď tedy je, že moje demise platí. Nechodí to ale tak, že když ministr podá demisi, tak si v daný den o půlnoci sbalí kufr a odchází z ministerstva. Je tam potřeba rozhodnutí prezidenta a férové předání ministerstva nástupci. V tomto ohledu se nic nemění. Tento a příští týden je ale pan prezident pryč.

Miloš Zeman vám dal čas do 10. června, abyste si rozmyslela, zda na demisi trváte. Sama jste prohlásila, že před svým odchodem chcete ještě ve Sněmovně obhájit kariérní řád pro učitele, který tam vrátili senátoři. Jenže ten Sněmovna bude projednávat až na konci června. Co tedy onoho 10. června prezidentovi řeknete?

Panu prezidentovi nebudu teď nic vzkazovat. Desátého června mu řeknu své rozhodnutí a on bude bezpochyby dál konat. Každý máme svou roli. Jsem ráda za všechny projevy nesouhlasu s mou demisí od veřejnosti. Ale demise platí.

Ve středu, po několikahodinové obhajobě kariérního řádu učitelů v Senátu jsem se ocitla tváří tvář kolegům a kolegyním z médií a na otázku, jestli bych chtěla dokončit práci a prosadit kariérní řád v parlamentu, jsem přiznala, že ano. Ale také jsem dodala, že tuto práci dokončím buď já, nebo můj nástupce, a že to nezáleží na mně. V tom okamžiku jsem nevěděla, že Sněmovna o kariérním řádu bude jednat až 27. června. To je příliš vzdálená doba.

Variantu, že byste dovládla v demisi až do říjnových voleb tedy nepřipouštíte?

Já nebudu teď spekulovat. Důležité je, že moje demise platí.

Ptám se, protože pro deník Právo jste v pondělí řekla, že jste to „neměla pokládat“, protože neexistují důvody pro vaše odvolání.

Takto to nebylo. Já jsem se ohradila proti tomu, že bych cítila osobní odpovědnost a řekla jsem, že neexistují důvody pro moje odvolání. To, že na to má třeba pan Babiš jiný názor, není podstatné. Osobně jsem žádným způsobem neselhala. Naopak jsem dělala všechno pro to, aby byla všechna pravidla nastavena mnohem přísněji než v minulosti. Z hlediska auditů a mimořádných kontrol jsem udělala jako ministryně všechno, co jsem mohla. V okamžiku zásahu policie jsem sama hned konala, proto také žádné finanční prostředky z ministerstva neodešly, ani koruna. Od té doby jsem se nezastavila, abych zajistila, aby měl každý oddíl, každý sportovní svaz jistotu, že všechny peníze dostane řádně zadministrovány a nemusí se „těšit“ na to, že ho v budoucnu navštíví policie nebo ministerská kontrola.

V uplynulých dnech jste několikrát naznačila, že v souvislosti s ministerstvem školství jsou vyšetřovány ještě další osoby. Můžete naznačit, o co jde?

To je pravda. Ministerstvo školství pod mým vedením poskytovalo dlouhodoběji součinnost například Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze i v případě jiných kauz. Centrála boje s organizovaným zločinem se zabývá širším spektrem případů, než je ten, kvůli kterému zasahovala policie na ministerstvu začátkem května. Tento případ byl pro mě překvapením, o tom jsem neměla ponětí. Domnívala jsem se, že se zásah týká jiných okolností.

Mohou tyto jiné případy souviset s kontroverzní osobou vašeho bývalého poradce Karla Březiny?

Já o Karlovi Březinovi nebudu spekulovat. O tom nic nevím. Co se týká součinnosti, kterou mé ministerstvo policii dlouhodobě poskytovalo, tak tady jsem neměla na mysli žádná konkrétní jména, ale konkrétní příjemce dotací ze strany ministerstva.

Můžete říct, které příjemce?

Myslím, že není na místě, abych toto specifikovala. Policie vyšetřuje a měli bychom to všichni respektovat.

Ve čtvrtek ráno jste se sešla s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Chtěl po vás ujištění, že 10. června skutečně skončíte ve funkci?

Ne, ne, tak to není. Chtěla bych, abychom se pořád nevraceli k tomu, co bylo učiněno. Já jsem podala demisi, pan premiér ji postoupil a pan prezident teď rozhodne. Neděje se nic nepředvídatelného.

S Babišem jsme vycházeli. Jeho výroky mě překvapují

Zmínila jste exministra financí Andreje Babiše. V uplynulých dvou letech se zdálo, že máte velmi dobré pracovní vztahy. Dařilo se vám od něj získávat nemalé finance pro školství. Teď se z různých vyjádřeních na sociálních sítí jeví, že jsou vaše vztahy velmi napjaté.

S bývalým panem ministrem financí jsme jako kolegové na vládě vycházeli dobře. Vždycky jsem se snažila připravit se dobře na vyjednávání. Také si myslím, že jsem byla úspěšná. Vládní politika v oblasti školství a sportu byla společně úspěšná. To, co se děje nyní, mě tedy vůbec netěší. Odmítám jakékoli spojování mé osoby s podezřeními policie. Konec konců, mě se věc netýká, já jsem nebyla zadržena, narozdíl od jiných aktérů. Pan Babiš a jeho výroky na mou adresu mě překvapují (Babiš například naznačil, že Valachová pobývala v bytě, kde policií vyšetřovaná náměstkyně Simona Kratochvílová s šéfem FAČR Miroslavem Peltou údajně ovlivňovali rozdělování dotací na sport, pozn. red.). Těším se, až se osobně uvidíme. Velice ráda si to s ním osobně proberu.

Další neshody jsou kvůli rozpočtu na školství, který připravoval ještě Babiš.

Zdá se mi, že je to (nesouhlas Valachové s návrhem rozpočtu pro školství, který připravil Babiš, pozn. red.) z jeho strany bráno osobně. Jde o první návrh rozpočtu. Téměř nikdy se nedaří na první pokus udělat rozpočet tak, aby byli všichni spokojeni. Dotklo se mne, že dvě věci, na kterých jsme se s ministrem financí celé dva roky shodovali - tedy to, že je potřeba zaplatit reálné počty dětí ve školách a dát finance do kapacit mateřských a základních škol - teď několik měsíců před volbami pan Babiš zpochybňuje. Zaháním myšlenky, že by to snad mohlo mít něco společného s tím, že se máme potkat na středočeském volebním poli.

Kateřina Valachová (Twitter) @katavalachova 3/3 Již brzy se na vás těším ve Středočeském kraji při setkáních s lidmi. Vyšetřování policie jistě pravdu ukáže-já se jí neobávám-a co vy? odpovědětretweetoblíbit

Mimochodem, vaše kandidatura do Sněmovny ve Středočeském kraji tedy platí?

Ano. Těším se, až budu mluvit přímo s lidmi ve středních Čechách. Těm jsem se věnovala už v minulosti, protože téma škol tam je velmi silné. Přestože jsem někdy před dvěma lety vůbec nemohla tušit, že se ocitnu na středočeské kandidátce, tak si myslím, že jsem pro střední Čechy dělala všechno, co jsem mohla.

Proč kandidujete právě ve středních Čechách a ne na jižní Moravě, kde dlouhodobě žijete?

Většina politiků se soustředí tam, kde je jejich rodiště nebo tam, kde je jejich pracoviště. Jižní Morava je velmi silná na osobnosti sociálních demokratů. A když se sestavovala kandidátka, tak jsme zkrátka rozložili síly. V této situaci jsem přijala pozici na kandidátce středních Čech, které považuji za své přirozené prostředí. Starosti, které Středočeši řeší, jsou mi blízké.

Senátoři ve středu vrátili do Sněmovny zmíněný kariérní řád a zároveň v něm navrhli některé změny, například navýšení odměn pro třídní učitele nebo pro učitele se specializací. Souhlasíte s těmito návrhy?

Předně nejsem vůbec ráda, že se kvůli dvěma chybějícím hlasům kariérní řád vrací do Sněmovny. Kariérní řád má zajistit lepší ohodnocení učitelů, se kterým už počítá rozpočet, celkem se jedná o 2,5 miliardy korun. Pokud by spadl úplně ze stolu, znamenalo by to z letošního a příštího rozpočtu minus 2,5 miliardy korun. Tyto peníze jsou totiž usnesením vlády jasně vázány právě na kariérní řád.

A jak pohlížíte na navržené změny?

Ty mě rozhodně nepotěšily. Myslím, že to má být od senátorů tak trochu předvolební nadílka. V tuto chvíli dostávají učitelé na základních školách za třídnictví tak možná tři stovky. Můj návrh zaručoval ze zákona pro třídního učitele 1 500 korun. Pozměňovací návrh počítá se 3 000 korunami. Asi chápete, že na takovéto zvýšení se dobře sbírají podpisy učitelů nebo lajky na sociálních sítích. Druhý návrh jsem vůbec nepochopila. My jsme garantovali 2 000 korun jako příplatek pro učitele s nějakou specializací. Pan senátor Papoušek chce nadělit 3 000 korun.

Upozorňuji na to, že tyto „nadílky“ nejsou rozpočtově kryté. Já a můj nástupce jsme v situaci, kdy chceme bojovat o patnáctiprocentní navýšení tarifních platů. To je hlavní cíl. Tyto dvě nadílky by znamenaly dohromady zhruba tu sumu, kterou žádáme od ministra financí na patnáctiprocentní zvýšení platových tarifů. Pokud je nezvýšíme, nepohneme se vůbec vpřed k tomu, abychom splnili náš cíl, kterým je, že od 1. ledna 2020 bude průměrná mzda pro učitele činit 43 tisíc.

Vy nebo váš nástupce tedy budete koncem měsíce přesvědčovat poslance, aby hlasovali pro návrh v původní podobě.

Bezpochyby budeme hájit původní verzi. Její schválení bude vyžadovat 101 hlasů. Už jsme se dost zpozdili a obávám se, že bude velmi těžké obhájit ho. Vrácení zákona Senátem proto považuji za velmi nezodpovědné. I kdyby se podařilo kariérní řád ve Sněmovně ubránit, tak pro žádný školský zákon není dobře, pokud se schvaluje na konci června. Učitelé pak budou muset vše stíhat do září a dá se očekávat, že nás budou proklínat.

Se svým náměstkem Stanislavem Štechem, který vás pravděpodobně nahradí ve funkci, se na všem stoprocentně shodnete? Nebo jsou i oblasti, u nichž předpokládáte, že bude mířit trochu jiným směrem než vy?

Já a pan profesor Štech jsme společně přišli na resort a pracovně jsme se doplňovali. Lidsky a profesně si ho velmi vážím. Určitě můžeme mít jiný přístup k věcem, ale co se týká cílů, tak žádnou radikální změnu od něj nečekám.

V uplynulých letech se vám podařilo prosadit zvýšení učitelských platů, prostředky na inkluzi nebo silný rozpočet na tento rok...

Ještě bych dodala, že jsem prosadila férové financování škol, na což jsem hodně pyšná.

Kde ale vidíte své mezery? Co se nepovedlo?

U financování společného vzdělávání dětí, jak nadaných, tak handicapovaných, jsem spokojená s financováním. Ale je potřeba dál o tom mluvit s učiteli a poslouchat je: co je dobře, co je potřeba změnit, co vylepšit. Byla bych ráda, kdyby se o tom dál mluvilo, protože každá dobrá věc se může pokazit, pokud se člověk neohlíží zpátky a nemluví s lidmi v praxi. Dále je potřeba pracovat na vylepšování organizačního a papírového zvládnutí celé věci. Chci ještě připomenout, že se ukázalo, že se speciální školy v souvislosti s inkluzí nezrušily. Naopak dál tvoří součást našeho školství.

Karambol v maturitě z matematiky nehrozí

Jednou z vašich nejvýraznějších změn bylo zavedení povinné maturity z matematiky od roku 2021 a 2022. Nebojíte se toho, že na jaře za čtyři roky nastane velký karambol, protože propadne polovina všech maturantů?

Já pořád nevím, proč by se to mělo stát. Matematiku jako součást výstupu ze základní a střední školy potřebujeme. Ne proto, že bychom ji měli rádi. Podstatná je otázka, co naše děti budou v budoucnu potřebovat, aby byly úspěšné v práci, v životě, abychom se nemuseli bát o jejich budoucnost. Strašně dlouho jsem o tom přemýšlela a mluvila jsem o tom se všemi aktéry. Jednotný názor není. Ale odborníci se shodují na tom, že skutečně potřebujeme vyvážené schopnosti v mateřském a cizím jazyce a v matematice, protože nikdy nevíme, jakou cestou se dáme. Tyto kompetence jsou zcela nezbytné.

Příprava na maturitu z matematiky podle Valachové Do června 2017 MŠMT navýší počet hodin matematiky na středních odborných školách na nejméně deset hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu během čtyř let studia).



Ředitelé škol budou ve větší míře moci dělit vyučovací hodiny matematiky. To zohlední připravovaná reforma financování regionálního školství, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu.

Pro pedagogy vzniknou kurzy dalšího vzdělávání, které budou zaměřeny na řešení nejčastějších problémů, kvůli nimž žáci v matematice selhávají.

V rámci těchto kurzů se počítá se sdílením dobré praxe mezi učiteli v připravovaných metodických kabinetech. Zdroj: MŠMT

Matematika je jistě důležitá, ale výsledky studentů v ní jsou zkrátka dlouhodobě mizerné. Myslíte, že se to do roku 2022 změní?

Před Vánocemi jsem dala do vlády celou sérii opatření (viz box, pozn. red.). Snažíme se o to, aby se výuka matematiky zlepšovala. Podle mého soudu v roce 2022 v žádném případě polovina maturantů nepropadne, to ani náhodou, pokud se bude plnit všechno to, co jsem připravila.

Je tedy podle vás reálné, že se výuka matematiky za pět let tak výrazně zlepší?

Věřím, že dosáhneme toho, že bude většina studentů úspěšná. Nejsem z těch, kdo by se studentům posmíval za to, že propadli. Ani nejsem z těch, kdo by naslouchal takovým těm mezigeneračním střetům typu: „No, to za nás to bylo lepší, teď jsou všichni hloupější...“ To já odmítám. Všichni se máme snažit o to, aby byli úspěšní všichni. Mně to přijde jako trochu pokrytecká debata. Já jsem nikdy neřekla, že povinná maturita z matematiky bude znamenat, že všichni najednou zmoudříme. Ale představila jsem jasný systém: při jednotných přijímačkách na střední školu zjistím, jak na tom jsem. Pak mám další čtyři roky na přípravu na maturitu. Na základních i středních školách zavádíme jasná opatření pro zlepšení výuky. Máme předvídatelné podmínky a snažíme se společně o úspěch. Nevím, co by se dalo dělat víc.

Do konce června máte s kolegy Ludvíkem a Marksovou vládě předložit plán na sjednocení ústavní péče o děti pod jeden resort (více čtěte zde). Už ho máte hotový?

Přiznám se, že nevím. Revizi svých úkolů do konce června jsem zatím nedělala. Každopádně můžu říct, že pořád platí to, co jsme si řekly s paní ministryní Marksovou. Já jsem se vyjádřila v tom smyslu, že bych byla velmi opatrná s přesunem výchovných a diagnostických ústavů pod ministerstvo práce. Domnívám se, že toto jsou ústavy, u nichž převládají vzdělávací potřeby. Co se týče dětských domovů, jsem velkým nepřítelem toho, aby do nich byly umisťovány děti z bytových nebo sociálních důvodů. Pokud v dětském domově dítě z takového důvodu už je, tak musí jednat soudy a hlavně OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí - pozn. red.). Ty musí zajistit, aby se tyto děti vracely do rodin nebo do náhradní rodinné péče.

Shodnete se s ministryní Marksovou na tom, že by se umisťování dětí mladších šesti let do ústavů mělo zcela zakázat?

Co se týká dětských domovů, které mám v kompetenci já, tak bezpochyby. Na základě analýz, které jsem nechala vypracovat ale v dětských domovech mnoho takových dětí není. Takto malé děti se tam vyskytují často jen ze dvou důvodů: buď to jsou děti, které jsou v dětských domovech se svými nezletilými matkami, nebo jde o děti, které jsou v dětském domově spolu se staršími sourozenci. Byla bych upřímně řečeno nejraději, kdyby všechno fungovalo tak, aby takové děti zůstávaly ve svých rodinách. Věřím, že MPSV podporuje prevenci, aby děti zůstávaly se svými rodiči, byť má rodina nějaké problémy.

Co budete dělat v období po vašem odchodu z ministerstva do voleb?

Hodně se těším na svoje děti a na manžela. Plánuji takový nádech a nabrání sil. A pak se budu soustředit na setkávání s lidmi ve Středočeském kraji. A těším se také, až se setkám s dalšími aktéry volebního klání ve středních Čechách. Možná se mě už nemohou dočkat.