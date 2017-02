Valachová pro Impuls: Diskuze o genderové vyváženosti básničky je přehnaná

Valachová v pořadu hovořila o básničce Jiřího Žáčka s názvem Maminka, jejíž verš „K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky...“ mnohé rozčílil. Básnička, kterou ve slabikáři čtou žáci druhé třídy, podle kritiků posiluje stereotypy o rolích žen a mužů ve společnosti. Podle ministryně je však diskuze o genderové vyváženosti přehnaná.

„Mně se ta básnička moc líbí a myslím si, že neříká nic jiného, než to, jak jsou důležité maminky, rodina... a nevidím v tom nic špatného,“ řekla ministryně s tím, že nehrozí, že by básnička ze slabikářů zmizela.

„Když jsem poprvé zaslechla, že někoho trápí genderová korektnost této básně, tak první myšlenka byla, že nemá nic na práci. Myslím si, že je spousta jiných věcí, které by nás měly trápit a v čem by maminky i tatínkové potřebovali pomoci. Myslím si, že to byla taková bouře ve sklenici vody,“ doplnila Valachová a ujistila, že ministerstvo školství není a nebude žádným cenzorem.

Valachová v rozhovoru mluvila také o platech učitelů, které chce i nadále zvyšovat. Ministryně podle svých slov pravidelně dochází za ministrem financí Andrejem Babišem, aby pro následující tři roky získala 27 miliard korun na růst platů ve školství.

„K tomu slibu se přihlásil každý v rámci koaliční vlády, protože opakovaně tento příslib zazněl, a já se ho budu domáhat,“ řekla ministryně. Domáhat se chce i toho, aby vláda vyslyšela doporučení Sněmovny, vydané při projednávání rozpočtu 2017.

„Já jsem za to ráda, protože ministerstvo školství se jako jediné může těšit tím, že Sněmovna uložila vládě právě opakované zvyšování rozpočtu školství v následujících třech letech, takže si buďte jisti, že všechny tyto karty využiji,“ vysvětlila Valachová.