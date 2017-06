Valachová ve vládě vybojovala 400 milionů korun pro školství na inkluzi

Vláda uložila ministrovi financí Ivanu Pilnému z ANO, aby peníze našel. „Zákonné nároky dětí jsou mandatorní výdaje. Vláda je musí zafinancovat,“ prohlásila ministryně.

„Byla jsem nespokojena, že v době, kdy jsem v Senátu hájila kariérní řád učitelů, vláda tyto zákonné nároky dětí při posledním projednávání neprojednávala,“ uvedla. Minulý týden vláda v její nepřítomnosti neschválila částku 550 milionů korun, včetně peněz na investice.

Když si teď Valachová řekla o 400 milionů, uspěla. „Dobrá zpráva je, že vláda nezpochybnila požadavek na posílení rozpočtu ministerstva školství v tomto roce,“ řekla ministryně.

V opačném případě by to podle ní znamenalo sahání do rozpočtů škol. „To jsem po celou dobu výkonu funkce nedovolila a ani v závěru nehodlám,“ uvedla ministryně školství, která už dříve předala premiérovi svoji demisi a ten ji postoupil prezidentu Miloši Zemanovi.

Valachová sice po projednávání kariérního řádu pro učitele v Senátu, který ho vrátil poslancům, řekla, že by ho ráda hájila i ve Sněmovně, ale pak ujistila premiéra Bohuslava Sobotku, že její demise platí.

Zeman ještě před cestou do Vietnamu a Kazachstánu dal ministryni deset dní na rozmyšlenou, protože by podle něj z vlády odcházet neměla, ale momentálně to vypadá tak, že se Valachová po návratu Zemana nechá odvolat a nahradí ji její náměstek Stanislav Štech.

Ministryně školství Kateřina Valachová o inkluzi: Stěhování národů nehrozí:

VIDEO: Valachová o inkluzi: Stěhování národů nehrozí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu