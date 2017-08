Od voleb nic nečekám, horší už to být nemůže, říká exprezident Klaus

Za necelé tři měsíce nás čekají parlamentní volby. Když jste ve volbách kandidoval, často jste označoval volby za zásadní moment, v němž jde o charakter naší demokracie. O co jde podle vás v nadcházejících volbách?

Tyto mé výroky byly převážně v letech devadesátých, kdy opravdu ještě šlo o dokončení hluboké transformace. Za zásadní jsem považoval, aby se ta transformace nezastavila. Nejsem si jist, že bych použil přívlastek zásadní k volbám v první dekádě 21. století. Stejně tak si myslím, že zásadní nebudou ani volby tyto. Nic zásadního – a troufnu si říct ani nezásadního – od nich neočekávám. Žádný z politických subjektů, které se chtějí voleb zúčastnit, mě nenadchnul do té míry, že bych očekával nějaký výrazný zvrat.

Volič však neustále slyší, že o zásadní volby jde. Říkají jim to předáci snad všech parlamentních stran s výjimkou komunistů. Prý jde o charakter demokracie, někdy dokonce slýcháme, že jde o zachování samotného systému liberální demokracie. Je podle vás ohrožena demokracie v České republice?

Jsem asi v menšině, ale myslím si, že o nic takového v následujících volbách opravdu nejde. Jestli se bojím o liberální demokracii – jakkoli to není můj termín – tak se o ni bojím kvůli vývoji, který probíhá v soudobém západním světě. Tam začíná vítězit něco úplně jiného než klasická parlamentní demokracie. Považuji to za děsivé a v tomto smyslu dopad tohoto fenoménu na nás je něco, co ohrožuje demokracii. Toho se velmi bojím.

A jestli je o kousek více hlasů pro tu či onu z našich stran ohrožením demokracie, takhle to opravdu necítím.

Faktem je, že politická scéna je teď rozdělena celkem jednoznačně. Na jedné straně tu máme favorita voleb, kterým je hnutí ANO Andreje Babiše, a proti němu v podstatě všechny zbylé politické strany, které říkají, že Babiše je třeba zastavit, protože je ohrožením pro demokracii. Jak ten souboj vnímáte?

Určitě nebudu volit Babišovu stranu ANO, o tom nemůže být pochyb. Ale mám takové otazníky nad dalšími politickými stranami, že bych si netroufal mluvit o jedné straně jako o symbolu zla a o druhé straně jako o symbolu dobra. Pro mě Sobotkova sociální demokracie nebo Bělobrádkovi lidovci nejsou něčím, co bych obdivoval a strašlivě bych si přál, aby u nás zvítězili. To určitě ne.

Co máte na mysli? Jejich program? Kde je problém se soupeři Andreje Babiše?

Já bych v první řadě nepřijímal dělení Babiš versus ostatní politické strany. To snad ani tak není. Každý se chce vymezovat vůči straně, která má v průzkumech dominantně vedoucí pozici, to je logické. Ovšem strukturou a charakterem těch stran bych to tak jednoduše neviděl. Strana pana Babiše je v mnohém odlišná, pro mě to není autentická strana, je to spíše hnutí seskupené kolem jedné osoby, což má samozřejmě svá obrovská rizika. A jestli je schopné se někdy přeměnit ve standardní politickou stranu, to je věc druhá. Ale když se dívám na to, do čeho nás za poslední čtyři roky zavlekla sociální demokracie, je to pro mě taková hrůza, že nic moc horšího už nastat nemůže.

Do čeho nás zavlekla ČSSD? Co je ta hrůza?

Sobotkova sociální demokracie neudělala na první pohled žádný velezásah, který by vyčníval. Ale v tisících jednotlivostí posunula náš systém někam, kde předtím v žádném případě nebyl. Sobotkova vláda posunula náš systém k výraznému nárůstu míry byrokratizace.