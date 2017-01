Klaus mladší pro Impuls: Stát čím dál víc kontroluje a buzeruje lidi

Podle Klause ze strany státu přibývá regulací a „buzerací“. „Čím dál více věcí začíná podléhat veřejné kontrole, je to od banalit, jestli si pokácíte strom, co vám roste na vašem pozemku, a máte sám pilu a musíte to řešit s padesáti úřady. Když doma vaříte pervitin, tak musí mít policie povolení, aby vám to tam prohledala. A my teď máme zákon, že tam můžou přijít a kontrolovat, čím topíte,“ uvedl.

Ze stejného důvodu se Klausovi nelíbí ani Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které na začátku roku vzniklo v rámci ministerstva vnitra. Ačkoliv to má být především analytické centrum zaměřené na sledování hrozeb a dezinformací (o náplni jeho činnosti čtěte na webu resortu), politik v něm spatřuje hrozbu.

„Druhým krokem je umlčování těch, kdo má jiné názory. Pak je důležité, kdo to ministerstvo drží. Jsem pro svobodu slova,“ řekl v Rádiu Impuls a dodal: „Když se začneme kontrolovat všichni navzájem, tak už nehájíme ten svět, který jsme původně chtěli bránit.“

Pamlskovou vyhlášku bych zrušil

V pořadu se Klaus kriticky vyjadřoval také o ministerstvu školství. Podle svých slov by si v roli šéfa resortu vedl lépe než současná ministryně Kateřina Valachová. Pokud by se do vedení úřadu dostal, zrušil by pamlskovou vyhlášku a další byrokratické zbytečnosti (zrušení vyhlášky prosazuje i TOP 09).

„V roce 2003 jsem byl dávno ředitelem, žádný školský zákon neexistoval a žili jsme. Děti chodily do školy a učily se číst, psát a počítat. Tam jsou teď skutečně stovky stran, hodně z nich dělá právě takovýto byrokratický tlak na ty školy nebo něco reguluje,“ uvedl.