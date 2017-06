V USA vyklidili přístav, mají podezření na bombu s jaderným materiálem

Největší světový lodní dopravce Maersk Line v tiskovém prohlášení uvedl, že o údajné špinavé bombě informovala plavidlo Maersk Memphis pobřežní stráž. Všichni členové posádky byli evakuováni do bezpečí.

Plavidlo kotví v terminálu Wando. Na místě operují technici specializovaní na nakládání s nebezpečnými materiály i pracovníci FBI, uvedla televizní stanice CBS News. Dosud žádné stopy po radiaci nenašli.

Ve dvě hodiny ráno místního času (8:00 SELČ) pobřežní stráž na Twitteruinformovala, že hrozba je stále aktuální. První zprávy o možném radioaktivním materiálu na palubě plavidla přišly ve středu v osm hodin večer místního času. Terminál byl obratem evakuován.



„Okolo plavidla jsme vytvořili bezpečnostní zónu v okruhu jedné námořní míle,“ informovala pobřežní stráž. Otázkou však zůstává, jak vážné podezření je. Stráž o bombě na palubě informoval internetový „konspirátor“ George Webb. Ten na YouTube uvedl, že bombu na palubu lodi naložili v Pákistánu, uvedla agentura AFP.



Ničivá špinavá bomba

Takzvaná špinavá bomba patří mezi radiologické zbraně, které se někdy ne zcela správně řadí k jaderným zbraním. Radiologická zbraň sestává z nálože konvenční výbušniny a zásoby radioaktivního materiálu, nejspíše ve formě prášku.

Odborníka na zbraně Lukáše Visingra v knize Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století uvádí, že exploze špinavé bomby by se mohla vyrovnat radioaktivnímu spadu po menším jaderném výbuchu a zasažené místo by mohlo být i tisíce let neobyvatelné.

Kontejnerová nákladní loď Maersk Memphis připlula do Charlestonu z amerického přístavu v Newarku, předtím podle webu Maersk Line kotvila mimo jiné v ománském přístavním městě Salála.