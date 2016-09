Věděli jste to? Lidé nejsou hloupí. Maďaři parodují vládní „kampaň strachu“

„Jsme proti ovzduší nenávisti, které vytváří tato vláda,“ vysvětlil Gergö Kovács z Maďarské strany dvojocasých psů, což je recesistické sdružení, které si už roky tropí posměch z Orbánových populistických a nacionalistických projevů.

Vláda zahájila v létě v médiích novou kampaň proti migrantů se slogany jako „Věděli jste to? Více než 300 lidí v Evropě zemřelo od začátku migrační vlny“; „Brusel chce, abychom přijali uprchlíky v počtu odpovídajícím celému městu“; „Milion uprchlíků čeká, aby přišli do Evropy“.

Satirici odpověděli 800 plakáty a desetitisíci letáky se zparodovanými slogany: „Věděli jste to? Lidé nejsou hloupí“; „Věděli jste to? Více než milion Maďarů chce utéct z Maďarska do Evropy“ či „Věděli jste to? V Sýrii je válka“.

Maďarsko nepřijalo žádného uprchlíka v rámci prvého programu přerozdělování migrantů, schváleného členskými státy EU, připomněl francouzský list Le Monde a dodal, že zemí loni v létě prošlo na 400 tisíc běženců, než vláda nechala postavit ploty z ostnatého drátu na hranicích se Srbsem a Chorvatskem.

Průzkumy ukazují, že maďarská veřejnost odmítá povinné kvóty pro přerozdělování uprchlíků v rámci unie odmítá. Platnost referenda je však podmíněna tím, že se 2. října k urnám dostaví více než polovina z oprávněných voličů.

Grafik Kovács, jak si povšiml list The Financial Times, dokázal loni v létě od sedmi tisíců krajanů získat na 33 milionů forintů (asi 2,9 milionu korun), takže mohl vládní xenofobní billboardovou kampaň parodovat plakáty typu „Promiňte za našeho premiéra“ či „Vítejte v Maďarsku, my máme pracovní fleky v Londýně.“ Jedna z dárkyň „straně dvojocasých psů“ označila satirické plakáty za intelektuální odpověď na cynismus vlády, která naštvala mnoho Maďarů tím, že používá peníze daňových poplatníků k šíření nenávisti.